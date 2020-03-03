تغییر ناگهانی دبیر مجمع دوومیدانی/ حکم داورزنی را دور زدند!

به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای پست دبیری و دبیر مجمعی فدراسیون دوومیدانی از ماه ها قبل به عنوان یکی از حواشی این فدراسیون مطرح شد.

هاشم صیامی دبیر سابق فدراسیون دوومیدانی به بهانه نزدیکی به مجید کیهانی رئیس سابق و یکی از کاندیداهای مجمع، مستقیم یا غیر مستقیم از پست خود کنار گذاشته شد و علی دانشمندفر با حکم محمدرضا داورزنی معاون وقت وزیر ورزش و جوانان به عنوان دبیر مجمع فدراسیون دوومیدانی انتخاب شد.

دانشمندفر ثبت نام از کاندیداهای مجمع دوومیدانی را در طی مهلت اعلام شده انجام داد و چندی بعد پژمان معتمدی به عنوان دبیر فدراسیون جایگزین هاشم صیامی شد.

در حالی که انتظارها بر این بود که دانشمندفر طبق حکم داورزنی مسئولیت دبیری مجمع را عهده دار باشد به تازگی مشخص شده است معتمدی که اتفاقاً شنیده می شود با یکی از کاندیداهای مجمع زاویه و اختلاف نظر شدیدی دارد همزمان پست دبیری مجمع را هم عهده دار است.

این در حالی است که به نظر می رسد با تغییر معاونت توسعه و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان اعتبار احکام دریافتی از سوی معاون پیشین وزارتخانه فاقد اعتبار و ارزش شده است.