امین بهزادنیا در گفتگو با مهر از ممنوعیت تردد کشندهها و محدودیت تردد با زنجیر چرخ در محورهای استان خبر داد.
رئیس اداره مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی در ادامه اظهار کرد: محورهای بجنورد به آشخانه (گردنه امین الله)، آشخانه به چمن بید، آشخانه به راز و جرگلان، آشخانه به شهرآباد نیروی هوایی، بجنورد به اسفراین، بجنورد به شوقان به علت بارش برف سنگین و لغزندگی جاده تردد کلیه وسایل نقلیه در آن فقط با زنجیر چرخ امکانپذیر بوده و تردد تریلر و کامیون ممنوع میباشد.
بهزاد نیا با اشاره به گزارشهای هواشناسی نسبت به استمرار بارش برف تا ۲۴ ساعت آینده این امر را موجب لغزندگی جادهها، کولاک برف، کاهش دید و اختلال در تردد جادهای (مخصوصاً گردنهها و جادههای کوهستانی) عنوان کرد.
رئیس اداره مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان در انتها نسبت به پرهیز از سفرهای غیر ضروری تا بعدازظهر فردا (چهارشنبه) و پایدار شدن شرایط جوی استان تاکید کرد.
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