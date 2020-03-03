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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۴۴

برگزاری مراسم ختم آنلاین برای مرحوم حامد جلالی کاشانی

برگزاری مراسم ختم آنلاین برای مرحوم حامد جلالی کاشانی

مراسم ختم مرحوم حامد جلالی کاشانی به دلیل شرایط خاص مراقبتی و بهداشتی در کشور، امروز سه‌شنبه ۱۳ اسفند به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل شرایط خاص کشور و لزوم توجه به دستورات مراقبتی و بهداشتی، مراسم ختم سومین روز درگذشت مجاهد فرهنگی، مرحوم حامد جلالی کاشانی هنرمند جوان حوزه مستندسازی و از فعالان جبهه فرهنگی انقلاب، به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

در این مراسم که ساعت ۱۹ امروز برگزار می‌شود حجت‌الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و وحید جلیلی مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی سخنرانی می‌کنند.

همچنین حاج علی قربانی مداحی در این مراسم را عهده دار است.

از طریق پیج‌های اینستاگرامی safirfilm ،@hamedjalalikashani ،@ammarfest@ می‌توانید این مراسم را دنبال کنید.

کد مطلب 4868673
فریبرز دارایی

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