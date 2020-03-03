کام خراسان جنوبی شیرین شد/افزایش زنبورستان ها با رشد پوشش گیاهی

به گزارش خبرنگار مهر، پرورش زنبور عسل با توجه به هزینه کم برای آغاز کار و سود زیاد برای تولیدکننده از صنعتهای مهم برای کشاورزان و جوانان خراسان جنوبی محسوب میشود.
زنبور عسل علاوه بر خاصیتهای بینظیری که در درمان بیماریها داشته، هزینه کمی هم برای نگهداری دارد که این موضوع موجب شده بسیاری از افرادی که جویای کار بوده و دارای سرمایه اندکی هستند بتوانند با پرورش زنبور عسل و فروش عسل تولیدی خود با کمترین هزینه، سود خوبی بدست آورند.
طی سالهای گذشته خشکسالی و کمبود بارش باران باعث کاهش جمعیت زنبورستان ها شده بود.
بر اساس گزارش مسئولان، بارش باران و رشد پوشش گیاهی منطقه در سال جاری افزایش تعداد زنبورستان ها را به دنبال داشته که امید است این روند ادامه دار باشد.
افزایش تعداد زنبورستان ها
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خشکسالیهای چند ساله در خراسان جنوبی بیان کرد: طی سالهای گذشته به دلیل کمبود بارش باران تعداد زنبورستان های استان کاهش مییافت.
محمد اصغر زاده اظهار کرد: خوشبختانه افزایش میزان بارندگی و افزایش پوشش گیاهی منطقه در سال جاری بر تعداد کلنی های موجود در استان افزوده و چشمههای رونق و توسعه زنبور داری را باز کرده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۴۷ واحد زنبورستان با ۱۸ هزار و ۳۱۳ کلنی زنبور در استان موجود است، گفت: طی سال گذشته ۳۳۰ واحد زنبورستان با ۱۷ هزار و ۲۴۰ زنبورستان در استان موجود بود.
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به طرحهای انجام شده در زنبورستان ها بیان کرد: سالانه در بهار یا پاییز طرح پایش بیماریهای زنبور عسل اجرایی میشود.
اجرای طرح پایش در ۲۳ زنبورستان
اصغر زاده ادامه داد: این طرح در سال جاری از ششم مهر ماه تا هجدهم آبان ماه در راستای پایش بیماریهای واروازیس، نوزوما و آکاریپیس اجرایی شد.
وی با بیان اینکه این طرح در بین ۲۳ زنبورستان و هزار و ۷۶۰ کلنی در سطح استان انجام شد، اظهار کرد: همچنین این طرح هزار و ۹۰۰ عدد زنبور جهت آزمایشات را تحت پوشش قرار داده است.
اصغر زاده با بیان اینکه عسل مهمترین نقش را در درمان بیماریهای صعبالعلاج دارد، گفت: بر اساس پژوهشهای انجام شده علاوه بر خاصیت درمانی عسل، نیش زنبور هم در درمان بسیاری از بیماریها مؤثر است.
وی با بیان اینکه مصرف روزانه عسل در افزایش طول عمر انسان مؤثر است، ادامه داد: عسل بر خلاف سایر قندها دندان را فساد نمیکند و مصرف آن موجب تقویت لثهها میشود.
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