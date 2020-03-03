با قهرمانی تیم سایپا مخالفم/ قرار بود پلی آف قهرمان را مشخص کند

میترا شعبانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به قهرمانی تیم والیبال سایپا تهران در مسابقات لیگ برتر والیبال زنان گفت: من نیز از این تصمیم تعجب کردم چرا که قرار بود امسال مسابقات به صورت پلیآف برگزار شود و نمی توانند قهرمان لیگ را پیش از برگزاری رقابت های پلی آف معرفی کنند.
سرمربی تیم والیبال پیکان در ادامه افزود: اگر مسابقات به صورت گروهی برگزار میشود طبیعی بود که سایپا قهرمان مسابقات شود اما زمانی که قرار بر این بود تا رقابتهای پلیآف برگزار کنند چگونه قهرمان را معرفی میکند؟ برای من جای سوال دارد.
وی در ادامه تاکید کرد: در جلسه که با حضور مربیان برگزار شد تنها برای شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مسابقات لیگ تصمیمگیری شد اما در جلسه بعدی که مدیران عامل باشگاه حضور داشتند شاید در این زمینه نیز تصمیم گیری شده باشد که ما از آن بی خبر هستیم. باید مطمئن شوم آیا مدیر عامل باشگاه پیکان نیز با این تصمیم موافقت کرده یا خیر در صورت مخالفت آنها حتماً اعتراض خود را به فدراسیون اعلام خواهیم کرد.
شعبانیان تأکید کرد: با قهرمانی تیم سایپا مخالف هستم چرا که ما باید حتماً رقابتهای پلیآف را برگزار میکردیم بسیاری از تیمها برنامههای خود را برای مرحله پلی آف گذاشته بودند درست است که تیم سایپا به دلیل داشتن مهره های خوب شرایط خوبی در جدول رده بندی داشت اما همیشه مسابقات پلی آف شرایط خاص خود را دارد.
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