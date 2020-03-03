به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در پیامی توئیتری به کناره‌گیری همزمان «پیت بوتجج» و «امی کلوباچر» از چرخه رقابت مقدماتی حزب دموکرات واکنش نشان داد و آن را مقدمه‌چینی برای کودتا علیه برنی سندرز از دیگر نامزدهای مطرح این حزب عنوان کرد.

وی در ادامه این پیام افزود: هیچ تردیدی وجود ندارد که این اقدامی علیه سندرز است.

با این حال ترامپ پیش‌بینی کرد که سندرز هنوز فرصت آن را دارد که به خودش بیاید و عنوان نامزدی نهایی حزب دموکرات را از آن خود کند.

گفتنی است بوتجج و کلوباچر اندکی بعد از انصراف، حمایت خود را از جو بایدن نامزد جناح سنتی حزب دموکرات و معاون سابق باراک اوباما اعلام کردند. به این ترتیب، آراء طرفداران آنها به سبد انتخاباتی بایدن خواهد رفت.

ترامپ همچنین مدعی شد بایدن به ۲ نامزدِ تازه منصرف شده وعده مناصب دولتی داده است.

گفتنی است در سال ۲۰۱۶ نیز، دموکرات‌ها علیرغم اقبال بلند سندرز به کسب عنوان نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری، با تشکیل ائتلاف به نفع هیلاری کلینتون، او را از چرخه انتخابات بیرون کردند.

سندرز عقاید سوسیالیستی دارد و به همین دلیل چندان بین هم‌حزبی‌های خود محبوب نیست.