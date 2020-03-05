ابتلای ۱۲۱ مازندرانی به کرونا ویروس

سید عباس موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون ابتلای ۱۲۱ نفر از هم استانی‌ها به کرونا ویروس مثبت شده است.

وی با اشاره به تعیین هفت مرکز درمانی برای مراقبت از بیماران کرونا ویروس از راه اندازی سامانه خود ارزیابی احتمال ابتلاء به کرونا ویروس در استان خبر داد و افزود: این سامانه امکان خود ارزیابی و پیگیری از طریق سیستم پزشک خانواده و نظام ارجاع الکترونیک به کاربران می‌دهد.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشکی مازندران با استقرار پزشک خانواده در کلیه مناطق شهری و روستایی سراسر استان امکانات لازم برای بهره مندی هم استانی‌ها از خدمات مراقبتی و درمانی برای کنترل همه گیری بیماری کروناویروس را مهیا کرده است.

هم استانی‌ها می‌توانند با مراجعه به این سامانه خودارزیابی به آدرس http://corona.mazums.ac.ir/loginc.aspx، اطلاعات شخصی خود را در این سامانه وارد و با دقت به تمام سوالات خودارزیابی پاسخ داده و بر اساس توصیه‌هایی که در اختیار کاربران قرار می‌گیرد عمل کنند.

از طریق این سامانه برای افرادی که نیازمند مراقبت بیشتر باشند ظرف ۲۴ ساعت از سوی مراقبین سلامت، پزشکان خانواده و یا بهورزان با کاربران تماس گرفته می‌شود تا ادامه روند مراقبت و درمان با آنها پیگیری شود.

در صورتی که در زمان مورد نظر تماسی با کاربر برقرار نگردید، فرد با مراقب سلامت، پزشک خانواده و یا بهورز محل زندگی خود تماس گرفته و یا به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کند.