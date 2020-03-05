ترامپ طرحی جدید برای کنترل تسلیحات به چین و روسیه پیشنهاد می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کاخ سفید روز پنج شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری این کشور قرار است «یک طرح ابتکاری متهورانه و سه جانبه جدید در حوزه کنترل تسلیحات» را به کشورهای چین و روسیه پیشنهاد دهد.

کاخ سفید هدف دولت آمریکا از ارائه این طرح ابتکاری را «کمک به دوری جستن از رقابت پرهزینه تسلیحاتی» عنوان کرد!

گفتنی است که آمریکا نزدیک به سه هفته پیش چین را برای پیوستن به معاهده کنترل تسلیحات هسته‌ای با واشنگتن و مسکو تحت فشار قرار داد.

یک مقام بلندپایه دولت ترامپ در این باره گفت: «نوبت آن است که چین نقش خود را به عنوان یک بازیگر بین‌المللی مسئول ثابت کند».

در واقع می توان گفت اگرچه زرادخانه‌های هسته‌ای چین قابل رقابت با زرادخانه های روسیه و آمریکا نیست؛ اما قدرت‌یابی نظامی پکن در منطقه آسیا-پاسیفیک به مثابه اخطاری برای واشنگتن است.

این در حالی است که پیمان هسته‌ای استارت نو فوریه آینده منقضی می‌شود و ترامپ اصرار دارد در نسخه جدید، علاوه بر روسیه، چین را هم دخیل کند. اما مقامات پکن می‌گویند که زرادخانه کوچک این کشور صرفاً جنبه دفاعی دارد و تهدیدی برای دیگر کشورها نخواهد بود.