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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۷:۴۸

«کرونا» به اربیل عراق هم رسید

«کرونا» به اربیل عراق هم رسید

وزارت بهداشت کردستان عراق از ثبت نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا در «اربیل» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، وزارت بهداشت کردستان عراق از ثبت نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا در «اربیل» خبر داد.

بر اساس این گزارش، این وزارتخانه اعلام کرد که یک مورد از ابتلا به کرونا در اربیل را شناسایی کرده است.

در بیانیه وزارت بهداشت اقلیم کردستان همچنین آمده است که در حال حاضر حدود ۳ هزار نفر در سراسر اقلیم کردستان به دلیل مشکوک بودن به ابتلا به کرونا در قرنطینه به سر می برند.

گفتنی است، ویروس کرونا که برای اولین بار در شهر ووهان چین مشاهده شد، درحال حاضر به بسیاری از کشورهای جهان کشیده شده است.

کد مطلب 4871820

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