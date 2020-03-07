استقرار تیم سنجش سلامت مسافران وتولید مواد ضدعفونی کننده درنهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، ایستگاه اطلاع رسانی و بررسی سلامت مسافران و شهروندان با انجام تست بیماری کووید ۱۹ در ورودی نهاوند فعال شده است.
این طرح با همکاری کارشناسان فرمانداری، بسیج، نیروی انتظامی، هلال احمر، شبکه بهداشت و درمان و مرکز بهداشت در حال انجام است.
در این طرح افرادی که وارد شهر میشوند با دستگاه تب سنج مورد آزمایش قرار میگیرند و در صورت وجود تب به بیمارستان و یا مراکز درمانی برای انجام آزمایشات بیشتر هدایت میشوند.
از سویی واحدهای تولید مواد ضدعفونی کننده نیز با تمام ظرفیت در حال فعالیت هستند تا خدمات خود را به شهروندان تا بیشترین حد امکان ارائه بدهند.
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