ضرورت رعایت بهداشت فردی/ از خانه خارج نشوید

پیمان نامدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا به امروز ۴۰۰ نفر در قزوین به علت مشکلات حاد تنفسی در بیمارستان‌های استان بستری شده‌اند .

وی از مردم خواست علاوه بر رعایت بهداشت فردی برای مقابله با کرونا از منزل خارج نشوند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین تصریح کرد: رعایت بهداشت فردی و خارج نشدن از منزل می‌تواند به کاهش شیوع بیماری کمک کند.

نامدار با تقدیر از خدمات ایثارگرانه کادر درمانی و پزشکی بیمارستان‌های استان در مراقبت و درمان بیماران اظهار امیدواری کرد با همکاری و مشارکت مردم بتوان آسیب‌های این ویروس را کاهش داد.