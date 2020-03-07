ضرورت رعایت بهداشت فردی/ از خانه خارج نشوید

پیمان نامدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا به امروز ۴۰۰ نفر در قزوین به علت مشکلات حاد تنفسی در بیمارستانهای استان بستری شدهاند .
وی از مردم خواست علاوه بر رعایت بهداشت فردی برای مقابله با کرونا از منزل خارج نشوند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین تصریح کرد: رعایت بهداشت فردی و خارج نشدن از منزل میتواند به کاهش شیوع بیماری کمک کند.
نامدار با تقدیر از خدمات ایثارگرانه کادر درمانی و پزشکی بیمارستانهای استان در مراقبت و درمان بیماران اظهار امیدواری کرد با همکاری و مشارکت مردم بتوان آسیبهای این ویروس را کاهش داد.
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