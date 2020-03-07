ضدعفونی ۱۸ حوزه قضایی هرمزگان به منظور مقابله با ویروس کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالحی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: به منظور تکریم ارباب رجوع، صیانت از بهداشت عمومی و پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کرونا؛ عملیات ضدعفونی و استریل کردن اماکن و ساختمانهای دستگاه قضائی در ۱۸ حوزه قضائی استان هرمزگان انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: بدین منظور گروهی ۳۰ نفره از امدادگران سلامت با استفاده از ماشین آلات و پمپهای سیار، مراکز مراجعه مردم در ساختمانهای دادگستری، دادسرای عمومی و انقلاب، محاکم، دفاتر، بایگانی، زندانها، اردوگاهها و بازداشتگاههای حوزههای قضائی استان هرمزگان را استریل و ضدعفونی نمودند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام اینکه یک تن محلول ویژه برای ضد عفونی این اماکن و مراکز اختصاص یافته است تصریح کرد: این عملیات به صورت مستمر و تا اعلام کنترل کامل ویروس کرونا در استان هرمزگان ادامه خواهد داشت.
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