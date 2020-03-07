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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۶:۲۴

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین:

کشف مایع ضد عفونی کننده و الکل صنعتی احتکاری در قزوین

کشف مایع ضد عفونی کننده و الکل صنعتی احتکاری در قزوین

قزوین- رئیس پلیس آگاهی استان قزوین گفت: در بازدیدهای صورت گرفته از دو واحد صنفی در قزوین ۱۰۰ لیتر مایع ضد عفونی کننده و ۴۴۰ لیتر الکل صنعتی احتکار شده کشف شد.

سرهنگ آرش مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای تشدید مبارزه با احتکار، گران فروشی و قاچاق کالاهای اساسی، مأموران پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی استان در قالب اکیپی از نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صمت، دانشگاه علوم پزشکی بازدید مستمر از اصناف و انبارها را در دستور کار خود قرار دادند.

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین ادامه داد: در بازدیدهای صورت گرفته، از ۲ واحد صنفی مقدار ۱۰۰ لیتر مایع ضد عفونی کننده و ۴۴۰ لیتر الکل صنعتی و تعداد ۸۰۰ دستکش لاتکس کشف شد.

مرادی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی استان معرفی شدند.

وی از شهروندان خواست: در راستای مبارزه با سوداگران و محتکران اقلام بهداشتی هرگونه اخبار و اطلاعات خود را از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ در اختیار پلیس قرار دهند.

کد مطلب 4872504

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