خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: جای‌جای ایران اسلامی هرسال از روزها قبل‌تر از آغاز بهار میزبان مسافران بود به‌طوری‌که زیبایی‌های طبیعت، آثار تاریخی و صدها جاذبه گردشگران را پذیرایی می‌کرد.

رسانه‌ها، هتل‌ها، فعالان حوزه گردشگری و دست‌اندرکاران صنعت گردشگری هرسال در آستانه بهار کار معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی را آغاز می‌کردند و از اواخر اسفندماه تقریباً شهرهای مختلف مملو از گردشگرانی بود که راهی سفرهای نوروزی می‌شدند.

امسال اما مهمان ناخوانده چینی سنت چند صدساله را شکست و خطی قرمزی بر رسم مهمان‌نوازی ایرانیان کشید، ایرانی‌هایی که هرسال مردم را از سراسر جهان و ایران اسلامی به دیار خود فرامی‌خواندند امسال به‌واسطه حضور این مهمان ناخوانده می‌گویند؛ به استان‌شان سفر نکنید.

ویروس کرونا که بی‌مهابا سلامتی مردم را نشانه گرفته، در کشور ما به‌سرعت و در زمانی کمتر از ۱۰ روز در سراسر کشور منتشر شد و عامل این انتشار سفر بود.

مردمانی که از کانون شیوع این بیماری به سایر نقاط کشور سفر کردند، ناخواسته و ندانسته این ویروس را به تمام نقاط کشور انتقال دادند و کرونا دور ایران را طی ۱۰ روز سفر کرد. بر اساس آمارها و نمودارهای سازمان بهداشت جهانی، این ویروس تا نیمه تعطیلات نوروز به اوج خود می‌رسد و به‌تدریج از شدت آن کاسته می‌شود و امید می‌رود تا اوایل اردیبهشت بار سفر از ایران بربندد.

آخرین جزئیات از محدودیت‌های سفر و تردد به استان‌های مختلف کشور را در زیر می‌خوانید.

آذربایجان‌شرقی پذیرای میهمانان نوروزی نخواهد بود

با تصویب ستاد استانی مدیریت و مقابله با کرونا، محدودیت رفت‌وآمد در مبادی ورودی استان آذربایجان‌شرقی از امروز اعمال شده و این استان پذیرای مهمانان نوروزی نخواهد بود.

اعضای ستاد استانی مدیریت و مقابله با کرونا، ظهر امروز در نشست بررسی آخرین وضعیت بیماری کرونا در آذربایجان شرقی، ضمن تأکید بر خودداری شهروندان از سفرهای غیرضروری و ماندن در منزل، با اعمال محدودیت رفت‌وآمد در مبادی ورودی استان موافقت کردند.

تشدید اقدامات نظارتی بر روند تهیه و توزیع اقلام بهداشتی و مواد ضدعفونی‌کننده، ممنوعیت برپایی چادر در اماکن عمومی در ایام عید نوروز، پشتیبانی تمام دستگاه‌های اجرایی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز، استفاده از تمام ظرفیت‌های بهداشتی و درمانی استان برای پذیرش بیماران و تقویت برنامه‌های تبلیغی، اطلاع‌رسانی و آموزشی درباره اصول بهداشتی و خود مراقبتی از دیگر مصوبات این جلسه بود.

پذیرش مسافر در اماکن اقامتی آذربایجان‌غربی ممنوع شد

استاندار آذربایجان‌غربی گفت: با توجه به شیوع کرونا در کشور و در راستای پیشگیری از آن در استان، پذیرش مسافر در اماکن اقامتی ممنوع است.

اعمال محدودیت‌های شدید برای سفر به اصفهان

حجت الله غلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در نیمه اول اسفندماه بیش از ۱۵ درصد تردد ورودی و خروجی استان اصفهان با کاهش همراه بوده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه هرسال حجم انبوهی از سفرها به استان اصفهان برقرار بوده در جلسه ستاد تسهیل سفر ۱۰ پیشنهاد پس از بررسی و کارشناسی به تصویب رسید و از ۲۰ اسفندماه تا ۱۵ فروردین ماه در استان اصفهان لازم الاجراست.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات این ستاد با محدودیت‌های بسیار، پذیرش مسافر در مدارس، کمپ‌ها، مأموریت سراها، زائرسراها، مهمانسراهای دستگاه‌های دولتی و خصوصی، خوابگاه‌های دانشجویی، مسافرخانه‌ها و مهمانپذیرها، خوابگاه‌های خصوصی و خانه‌های استیجاری و بوم گردی‌ها و چادر زدن در سطح پارک‌ها ممنوع و این مراکز تعطیل خواهد بود.

رئیس ستاد هماهنگی سفر استان اصفهان بیان داشت: چنانچه هتل‌ها تا ۲۰ اسفندماه مجوزهای لازم را از مرکز بهداشت درمان اخذ کنند می‌توانند نسبت به پذیرش اقدام کنند.

وی با اشاره به برخورد قاطع با هرگونه تجمعی که موجب گسترش بیماری کووید ۱۹ شود، گفت: شش ایستگاه در مبادی ورودی استان اصفهان مستقر شده تا پس از غربالگری، افراد مشکوک به مراکز درمانی هدایت شده و از ورود افراد غیربومی که به دلایل غیرضروری به شهر سفر کردند، جلوگیری می‌شود.

غلامی اضافه کرد: با اعمال محدودیت‌های شدید در سفر به استان اصفهان و ابلاغ دستورالعمل به مجتمع‌های خدماتی رفاهی، اتوبوس‌های بین راهی هیچ گونه توقفی نداشته باشند و تنها در مجتمع‌های بین راهی متوقف می‌شوند که مورد تأیید مرکز بهداشت و درمان باشند.

اعمال محدودیت برای ورود خودروها از گیلان به اردبیل

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان اردبیل عنوان کرد: در راستای مدیریت صحیح مبارزه با ویروس کرونا و پیشگیری از شیوع آن در سطح استان اردبیل محدودیت‌های تردد به استان اردبیل از ناحیه استان گیلان اعمال می‌شود.

وی افزود: با توجه به شرایط ویژه استان و احساس نیاز برای کنترل بیشتر مبادی ورودی استان از طرف شهرهای استان گیلان در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا طی دستوری به دادستان‌های شهرستان‌های خلخال و نمین و رؤسای حوزه‌های قضائی کوثر و هشجین مقرر شد محدودیت‌های تردد برای ورود خودروها اعمال شده و به جز خودروهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی و ترددهای ضروری از ورود سایر خودروها ممانعت به عمل آید.

چادر زدن در استان ایلام ممنوع است

استاندار ایلام گفت: بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با کرونا در استان به خاطر حفظ سلامت مردم از چادر زدن در این ایام جلوگیری شود و در این راستا نیازمند همکاری مردم هستیم.

سلیمانی دشتکی در ادامه خواستار شدت بخشیدن کنترل مبادی ورودی استان شد و تاکید کرد: ناچار هستیم به خاطر پیشگیری و حفظ سلامت مردم استان به ویژه در مناطقی که وضعیت خوبی ندارند مبادی ورودی باید به شدت بیشتر کنترل و پایش شود و با اجرای تست کرونا افراد مشکوک به کرونا بدون هیچ ملاحظه‌ای ۱۴ روز قرنطینه شوند.

وی افزود: از مسافران و کسانی که قصد سفر به استان را دارند می‌خواهم این سفر را تا اطلاع ثانوی به تأخیر بیاندازند.

استان بوشهر آمادگی پذیرایی از مسافران را ندارد

استاندار بوشهر گفت: استان بوشهر آمادگی پذیرایی از مسافران را ندارد و فعالیت مراکز اقامتی، خانه‌های معلم، مهمانسرای ادارات و … را ممنوع اعلام کردیم.

استاندار بوشهر در مورد جلوگیری از ورود مسافر به استان هم گفت: این موضوع را هم ستاد ملی مقابله با کرونا ملغی اعلام کرده اما در این بخش هم استان بوشهر یک پیشنهاد به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه کرد مبنی بر اینکه با توجه به نگرانی مردم در استان‌ها و آلودگی بالای برخی استان‌ها، این مجوز داده شود که ورود و خروج به استان‌ها به مدت ۲ هفته ممنوع اعلام شود.

گراوند با تاکید بر اینکه مردم از سفر به شهرهای مختلف کشور خودداری کنند، گفت: استان بوشهر آمادگی پذیرایی از مسافران را ندارد و فعالیت مراکز اقامتی، خانه‌های معلم، مهمانسرای ادارات و … را ممنوع اعلام کردیم و هموطنان عزیز استان بوشهر را به عنوان مقصد سفر انتخاب نکنند.

وی در مورد فعالیت خانه‌های مبله بیان کرد: اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان مکلف است تمام واحدهای مبله در استان را پلمب کند.

گراوند بر انجام تب سنجی در ورودی استان، مقابله با برپایی چادرهای اقامتی و جلوگیری از دایر کردن عرضه اقلام مورد نیاز عید نوروز تاکید کرد.

ورود مسافر به چهارمحال و بختیاری ممنوع شد / استقرار ایست‌های بازرسی

اقبال عباسی ظهر شنبه در ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ورود مسافر و گردشگر به چهارمحال و بختیاری ممنوع است، اظهار داشت: ایست‌های بازرسی در ورودهای استان مستقر می‌شوند.

وی اظهار داشت: اجازه ورود به خودروهای مسافران و گردشگران به سطح استان داده نمی‌شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در حال حاضر تنها خودروهای شخصی اهالی چهارمحال و بختیاری، خودروهای حامل مواد غذایی و کالاهای اساسی می‌توانند به استان وارد شوند.

وی بیان کرد: استان چهارمحال و بختیاری شرایط میزبانی از مسافران و گردشگران را ندارد.

وی تاکید کرد: مسافران و گردشگران تنها می‌توانند از محورهای ترانزیتی استان عبور کنند.

خراسان رضوی پذیرای مسافران نوروزی نخواهد بود

طبق مصوبه ستاد مقابله با ویروس کرونا خراسان‌رضوی، با توجه به شرایط ویژه استان در حوزه پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا، بدین‌وسیله به اطلاع هموطنان عزیزی که به هر نحوی قصد عزیمت و اسکان در استان خراسان‌رضوی را دارند، می‌رساند از هم‌اکنون تا پایان ایام تعطیلات نوروزی، این استان پذیرای میهمانان نبوده و هیچ‌گونه سرویس‌دهی در مراکز اسکان موقت نظیر مدارس و کمپ‌ها صورت نخواهد پذیرفت.

لازم به ذکر است که محدودیت‌های ترددی هم در مبادی ورودی استان اعمال می‌شود.

ممنوعیت تردد اتوبوس مسافربری در خراسان شمالی

استاندار خراسان شمالی گفت: اتوبوس‌های مسافربری باید از کنارگذرها عبور کنند و حق تردد به داخل شهرهای استان را ندارند.

محمد علی شجاعی در جلسه ظهر امروز ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان، محدودیت‌های اعمال شده درباره ورود مسافر از مبادی ورودی استان را تشریح کرد.

استاندار بیان کرد: مسافران فقط باید در پایانه مسافربری پیاده شوند و تمامی آنان باید از طریق تب‌سنج غربال شوند.

شجاعی از ممنوعیت تردد اتوبوس‌های مسافربری به داخل شهر گفت و تأکید کرد: اتوبوس‌های مسافربری باید از کنارگذرها عبور کنند و حق تردد به داخل شهرها را ندارند.

ورود خودروهای غیر بومی به استان زنجان ممنوع شد

سردار رحیم جهانبخش، فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: در پی شیوع بیماری کرونا از ساعت ۲۲ امشب، ۱۶ اسفند ماه ورود خودروهای غیر بومی به داخل استان در کلیه محورها ممنوع است.

وی ادامه داد: بر این اساس ورود خودروهای غیر بومی به داخل شهرهای استان زنجان ممنوع بوده و مسافرین می‌توانند بدون ورود به شهرهای استان به مسیر خود ادامه دهند.

جهانبخش تاکید کرد: هم استانی‌های عزیز از دعوت مهمانان خارج از استان پرهیز نموده چرا که در مبادی ورودی شهرها در کمال احترام از ورود ایشان جلوگیری خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: پذیرش مسافر در مراکز اقامتی غیر رسمی و نیمه رسمی استان زنجان تا اطلاع بعدی ممنوع شد.

مبادی اصلی ورود و خروج سیستان و بلوچستان کنترل می‌شود

سن مصفا معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان اظهار داشت: نیروهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان به‌منظور کنترل ویروس کرونا در مبادی ورودی و خروجی شهرستان‌های زاهدان، ایرانشهر، چابهار، نیمروز و هامون مستقر شده‌اند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان افزود: نیروهای این جمعیت به‌همراه کادر بهداشت و درمان سیستان و بلوچستان علاوه بر غربالگری به آموزش مسافران ورودی و خروجی شهرهای استان می‌پردازند.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده ۲۰ نفر از نیروهای جمعیت هلال احمر استان در مبادی ورودی و ۲۰ نفر نیز در مبادی خروجی شهرهای یادشده مستقر هستند تا به کمک کادر بهداشت و درمان از شیوع بیماری کرونا جلوگیری کنند.

فارس مسافر نوروزی نمی‌پذیرد / تعطیلی اماکن اقامتی و گردشگری

با شیوع ویروس کرونا در سطح کشور و همچنین استان فارس، تمهیداتی ویژه ای برای پیشگیری از ابتلای بیشتر مردم به این ویروس تدارک دیده شده است.

در این راستا شهرداری شیراز اعلام کرد برای نوروز ستاد اسکان نخواهد داشت.

شهردار شیرازدر خصوص اسکان نوروزی پیش از این گفته است که تمهیداتی به منظور پیشگیری از شیوع کرونا در ستاد مدیریت بحران و ستاد سفرهای نوروزی شیراز تصویب شده که ممنوعیت برپایی چادر در سطح شهر و خودداری از اسکان مسافران در کمپ‌های اقامتی ازجمله این تمهیدات است.

حیدراسکندرپور بیان کرد: طی سالهای گذشته بوستان‌ها و کمپ‌های اقامتی شیراز پذیرای تعداد بسیاری از هموطنان بود اما در نوروز ۹۹ به علت شیوع ویروس کرونا این امکان وجود ندارد.

عبدالرضا قاسمپور معاون استاندار فارس نیز در جلسه ستاد پیشگیری از کرونا گفت: به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، استان فارس امکان پذیرایی از مسافران نوروزی را ندارد لذا از هموطنان درخواست می‌کنیم به این استان سفر نکنند.

معاون استاندار فارس گفت: هرگونه فعالیت گردشگری در استان فارس ممنوع است و هیچکدام از شهروندان حق ندارند منازل، باغ‌ها، ویلاها یا هر مکان دیگر را به مسافران و گردشگران اجاره دهند.

قزوین میزبان مسافران در نوروز نخواهد بود / اقامتگاه‌ها تعطیل

علیرضا خزائلی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل مقابله با شیوع ویروس کرونا در استان و حفظ سلامت شهروندان پذیرش مسافر در تمامی واحدهای اقامتی غیر رسمی و نیمه رسمی استان اعم از مدارس، خانه‌های معلم، سراهای ورزش، مهمان سراهای ادارات، خانه مسافرها و زائرسراها تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

وی بیان کرد: امسال قزوین میزبان مسافران نوروزی نخواهد بود تا بتوانیم بیماری کرونا را کنترل کنیم.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین از ابلاغ ممنوعیت پذیرش مسافر در مراکز اقامتی غیررسمی و نیمه رسمی استان خبر داد.

وی گفت: همچنین پیرو مصوبه کمیته فضاهای گردشگری و ورزشی استان ایجاد کمپ‌های مسافرتی و برپایی چادر در محیط پارک‌ها و فضاهای عمومی ممنوع است.

کردستان امسال پذیرای مهمانان و مسافران نوروزی نخواهد بود

بهمن مرادنیا استاندار کردستان اظهار داشت: مردم کردستان، مهمانواز و مهمان دوست هستند ولی به دلیل شرایط موجود برای تعطیلات نوروز سال جدید قادر به پذیرایی از مسافران و گردشگران نوروزی نخواهند بود.

وی افزود: به منظور پیشگیری از شیوع گسترده بیماری کرونا، برنامه‌های مفصلی از ۲ هفته قبل در استان آغاز شده که مهمترین آن خودداری از پذیرش مسافران نوروزی است.

استاندار کردستان ادامه داد: برای تعطیلات نوروز سال آینده اجازه برپایی چادر و یا اقامت در پارک‌ها و مناطق گردشگر پذیر به هیچ کسی داده نمی‌شود.

مرادنیا با بیان اینکه افرادی هم که در تعطیلات نوروز نزد خانواده و بستگان خود برمی‌گردند، باید مراقب باشند، یادآور شد: سعی داریم تا چرخ زندگی مردم مختل و نگرانی آنان بیشتر نشود لذا نیاز داریم مردم به ما برای اجرای برنامه‌ها کمک کنند.

امکان ورود مسافران نوروزی به کرمان وجود ندارد

عباس تقی زاده از کنترل ورودی‌های استان کرمان خبر داد و بیان کرد: بر این اساس در صورت مشاهده افراد مشکوک به کرونا در ورودی‌های استان، این افراد قرنطینه می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه استان کرمان نوروز امسال امکان پذیرش مسافران نوروزی را ندارد، افزود: مراکز اقامتی برای مسافران نوروزی در کرمان مهیا نمی‌شود.

مشاور استاندار کرمان در امور روابط عمومی و رسانه گفت: با افرادی که در زمینه مراکز بوم گردی تبلیغات کرده و این مراکز را فعال کنند برخورد می‌شود.

وی گفت: به صراحت اعلام می‌کنم به منظور حفظ سلامتی افراد از ورود مسافران به استان کرمان جلوگیری می‌شود بنابراین تقاضا می‌کنم سفر به کرمان در برنامه سفر هم وطنان نباشد چرا که امکان ورود مسافران به کرمان وجود ندارد.

تقی زاده گفت: همچنین محدودیت‌ها برای سفرهای درون استانی به محض تصویب اعلام می‌شود باید تک تک ما رعایت کنیم تا بتوانیم از فرا گیر شدن بیماری جلوگیری کنیم.

راههای ارتباطی کهگیلویه وبویراحمد برای مقابله با کرونا مسدود شدند

حسین کلانتری استاندار کهگیلویه و بویراحمد در جمع خبرنگاران، افزود: ورودی‌های اصلی استان از جمله محورهای اصفهان-یاسوج و شیراز- یاسوج بر روی خودروهای با پلاک‌های مربوط به استان‌های درگیر با کرونا که وضعیت مناسبی ندارند، مسدود می‌شود.

کلانتری تصریح کرد: تیم‌های غربالگری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و همچنین نیروهای انتظامی در این محورها مستقر است.

وی افزود: خودروهایی که دارای سرنشین‌های بومی هستند، پس از انجام معاینه اولیه در صورت عدم وجود علائم بیماری مجوز ورود به استان را می‌گیرند و کسانی که تست آنها مثبت اعلام شود، قرنطینه خواهند شد.

کلانتری گفت: افراد مبتلا به ویروس کرونا حتماً در مکان‌های مشخص شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی به مدت ۲ هفته قرنطینه می‌شوند و پس از سپری شدن این مدت در صورت تأیید سلامت آنان از سوی دانشگاه مجوز ورود آنها به استان صادر می‌شود.

کلانتری عنوان داشت: بر اساس مصوبات قبلی در ستاد مقابله با کرونا در استان از آنجایی که هتل‌ها، اقامتگاه‌ها، مراکز گردشگری و توریستی و اماکن آموزشی از پذیرش هرگونه مسافری خودداری می‌کنند، بنابراین از پذیرش خودروهایی که سرنشین آنها غیر بومی بوده و دارای پلاک مربوط به استان‌های درگیر کرونا است، ممانعت می‌شود.

محورهای ورودی به استان گیلان بسته شد

سرهنگ حسین محمدپور رئیس پلیس راه گیلان در این باره به خبرنگاران گفت: برابر تصمیمات اتخاذ شده و به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، ورود انواع خودروها در تمامی محورهای ورودی به استان گیلان تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

وی با توصیه به هموطنان برای خودداری از سفرهای غیرضروری به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به این استان، افزود:: مأموران پلیس راه گیلان از ورود خودروها در تمامی محورهای ورودی به استان گیلان به جز مواد سوختی و فاسد شدنی جلوگیری خواهند کرد.

لرستان پذیرای مسافران نوروزی نیست

سید موسی خادمی شامگاه جمعه در سخنانی با بیان اینکه متأسفانه ویروس کرونا در کل کشور دیده شده و در استان ما هم به دلیل اینکه محل عبور هستیم و در کریدور شمال به جنوب است و جزو استان‌هایی هستیم که تعداد زیادی مهاجر در دیگر استان‌ها داریم، آلودگی به این ویروس در لرستان هم مشاهده شد، اظهار داشت: در استان‌های اطراف ما هم آلودگی بالا بوده به ویژه استان مرکزی که ارتباط نزدیکی با ما دارد.

استاندار لرستان افزود: لرستان استان گردشگر پذیری است و در مسیر عبور هم هستیم و اگر رعایت نکنیم کار سخت می‌شود.

خادمی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از جمعیت ما مهاجر هستند، یا در استان‌هایی هستند که آلوده‌تر هستند و اگر در ایام نوروزی به استان برگردند استان را آلوده می‌کنند، اگر هم از استان پاک‌تر به لرستان بیایند برای خود مشکل ایجاد می‌کنند، اظهار داشت: خواهش ما این است افراد به هیچ وجه در ایام نوروز به استان نیایند.

تمامی محورهای ورودی مازندران مسدود است

سردارسیدمحمود میرفیضی با تاکید بر جلوگیری از ورود تمامی خودروها به استثنا خودروهای امدادی، حامل مواد سوختی و فاسدشدنی به استان مازندران، از هموطنان خواست برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از سفر به شمال کشور اکیداً خودداری کنند.

وی ضمن دعوت از هموطنان به جدی گرفتن توصیه‌های بهداشتی و لزوم مشارکت عمومی در مهار ویروس کرونا، گفت: مسافرت در شرایطی که اکثر استان‌های کشور درگیر شیوع این ویروس هستند، تهدیدات بسیار خطرناکی را در آلودگی و گسترش آن به همراه دارد.



فرمانده انتظامی استان مازندران، تصریح کرد: مأموران پلیس راه با حضور در ورودی محورهای استان مازندران شامل محور هراز، کندوان، فیروزکوه، گلوگاه، رامسر، کیاسر و همچنین آزادراه تهران شمال، با جدیت تمام از ورود انواع خودروها به استثنا خودروهای امدادی، حامل مواد سوختی و فاسد شدنی جلوگیری خواهند کرد.



سردار میرفیضی با درخواست از هموطنان برای همکاری با مأموران پلیس و نیروهای امدادی مستقر در محورهای استان، گفت: ورود مسافران از تمامی محورهای مواصلاتی به استان گیلان ممنوع است و اخبار بعدی از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم خواهد رسید.

تمامی ورودی‌های هرمزگان تحت کنترل شدید هستند

فریدون همتی صبح شنبه در گفتگو با برنامه تلویزیونی گاه گمون از شبکه استانی خلیج فارس با بیان اینکه تمامی ورودی‌های جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی استان هرمزگان برای پیشگیری از بیماری کرونا تحت کنترل و مراقبت شدید هستند، عنوان کرد: تیم‌های کنترل و غربالگری در تمامی ورودی‌ها در همه شهرستان‌های استان حضور دارند و به شدت مراقبت و ارزیابی و محدودیت ورود مسافر را اعمال می‌کنند و از ورود افراد مشکوک به بیماری به استان جلوگیری می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اعلام عدم پذیرش گردشگر در هرمزگان، میزان ورود مسافر به این استان کاهش چشمگیری یافته است.

استاندار هرمزگان افزود: جهت پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا، هیچ‌گونه خدماتی به گردشگران در هرمزگان ارائه نمی‌شود و در حال حاضر نیز هتل‌ها و مهمانپذیرهای استان مسافر و گردشگر ندارند و حجم جابجایی مسافر توسط شناورها نیز بسیار کاهش یافته است.

همدان از پذیرش مسافران نوروزی معذور است / هیچ‌گونه اسکانی نداریم

سیدسعید شاهرخی استاندار همدان در چهارمین ستاد استانی پیشگیری، کنترل و هماهنگی مقابله با کرونا ویروس در همدان با تاکید بر اینکه باید از سفر به استان همدان خودداری شود، گفت: به منظور حفظ سلامت مردم و کنترل ویروس کرونا، در ایام نوروز از پذیرش مسافر و گردشگر در استان همدان معذوریم.

شاهرخی با تاکید بر اینکه هیچ گونه اسکانی در استان همدان نداریم، گفت: مهمانسراهای ادارات، مدارس و ستاد اسکان استان و خانه مسافرها از پذیرش مسافر ممنوع هستند.

استاندار همدان با بیان اینکه مهمانسرای هیچ دستگاه دولتی به هیچ عنوان نباید فعال باشد، گفت: هیچیک از ستادهای اسکان دولتی ازجمله آموزش و پرورش، تربیت بدنی و شهرداری نباید فعال شوند.

خط قرمز کرونا روی مهمان‌نوازی یزدی‌ها

شهر جهانی یزد هر سال از اوایل اسفندماه شاهد حضور گردشگران داخلی و خارجی بسیاری بود، گردشگرانی که خاطره‌ای خوش از مهمان‌نوازی مردم این دیار دارند اما امسال ویروس چینی عامل سنت‌شکنی شد.

به نظر می‌رسد راه‌اندازی ایستگاه‌های قرنطینه و بازرسی در ورودی‌های استان به شکل جدی‌تری ورود مسافران را بررسی کرده و مانع ورود مسافران مشکوک می‌شود.

به دستور ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا، ایستگاه‌های قرنطینه در ورودی‌های استان راه‌اندازی شده و در صورت مشاهده مورد مشکوک، فرد ۱۴ روز قرنطینه می‌شود.

این ستاد همچنین هم به مردم یزد و هم به مردمی که قصد سفر به استان یزد را دارند توصیه کرده تا از سفر در این شرایط خودداری کنند تا شرایط برای مقابله با کرونا فراهم شود.