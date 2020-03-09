تاکید بر راهکارهای اجتماعی برای حل مسئله کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت نظری پس از جلسه کارگروه مشارکت مردمی شهرداری تهران که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، با اشاره به شیوع کرونا ویروس در کشور و تهران گفت: متأسفانه برابر آمارهایی که وزارت بهداشت اعلام کرده، استان تهران دارای بیشترین تعداد مبتلا به کروناویروس در کشور است و از این رو لازم است که تمامی دستگاههای مسئول، تمهیدات لازم را اتخاذ کرده و در این خصوص در آمادهباش کامل باشند.
وی با اشاره به ضرورت بهرهگیری از مشارکتهای مردمی برای مقابله با این ویروس گفت: منظور از مشارکت مردمی این نیست که فعالان اجتماعی و اعضای سمنها به شکل فیزیکی در خیابانها و معابر حضور یابند و فعالیت کنند. هرچند گاهی این اتفاق خطرناک هم اجتنابناپذیر است، اما باید تلاش کنیم بیشتر از طرفیت فضای مجازی استفاده بهره بگیریم و از طریق تولید محتوا و اطلاع رسانی در شبکههای اجتماعی از شهروندان بخواهیم که مسئولانهتر در مواجهه با این بیماری عمل کنند.
نظری با بیان اینکه اعضای سازمانهای مردم نهاد و فعالان اجتماعی میتوانند در این خصوص ورود کنند، گفت: لازم است که امکان و فرصت حضور هوشمندانه این افراد در فضای مجازی را افزایش دهیم و از این طریق بخواهیم که به شهروندان آگاهی بخشی و اطلاعرسانی کنیم. متأسفانه در حال حاضر یکی از مشکلات این است که اطلاعرسانی درستی به مردم نشده، بهطوری که طبق نتایج نظرسنجی که اخیراً انجام شده، نیمی از مردم تهران نگران ابتلاء به کرونا نیستند و همین موضوع میتواند منجر به عدم رعایت نکات بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه از سوی شهروندان شود.
رئیس ستاد توان افزایی و حمایت از سازمانهای مردم نهاد شهر تهران همچنین بر ضرورت اعتماد بیشتر به سازمانهای مردم نهاد تاکید کرد و گفت: در این شرایط که توصیههای زیادی به حضور در خانه شده است، بسیاری از سازمانهای مردم نهاد و فعالان آنها در مناطق و محلات مختلف حاضر شده و اقدام به ضدعفونی کردن محیط و همینطور ارائه بستههای آموزشی و بهداشتی کردهاند. اما متأسفانه در گزارشهایی که به بنده رسیده، بعضاً عدم همراهی برخی دستگاهها با سمنها در خصوص اقداماتشان وجود داشته که لازم است تعامل و همکاری با گروههای داوطلب بیشتر شود و اعتماد بیشتری به سمنها وجود داشته باشد.
نظری با تاکید بر اینکه شیوع ویروس کرونا مسألهای اجتماعی است، گفت: برای حل یک مساله اجتماعی باید راهکارهای اجتماعی نیز اتخاذ شود. یکی از مهمترین راهکارهای اجتماعی نیز اعتماد به مردم و گروههای مرجع است. تنها با بخشنامه و دستور از بالا نمیتوان با کرونا مقابله کرد و در کنار آن، تا مردم قانع و همراه نشوند، نمیتوان انتظار تحولهای شگرف داشت که این امر هم با استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد و همینطور مشارکت اجتماعی ممکن است.
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