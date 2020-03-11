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۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۸:۴۳

در ادامه تنش‌های داخلی؛

آمریکا: بحران انتخاباتی، مذاکرات بین‌الافغانی را به تاخیر انداخته

آمریکا: بحران انتخاباتی، مذاکرات بین‌الافغانی را به تاخیر انداخته

وزارت خارجه آمریکا تداوم تنش‌های انتخاباتی افغانستان را موجب تاخیر هرچه بیشتر در تعیین تیم طرف مذاکره با طالبان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای مدعی شد مناقشه انتخاباتی میان اشرف غنی فردی که از سوی کمیته انتخابات، رئیس‌جمهور اعلام شده و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت پیشین، تعیین تیمی را که قرار است با طالبان مذاکره کند، به تاخیر انداخته است.

این بیانیه می‌افزاید: رئیس‌جمهور غنی به آمریکا گفته است که با عبدالله عبدالله و دیگر رهبران افغان مشورت کرده و ظرف چند روز آینده، تیمی فراگیر را معرفی می‌کند.

بحران سیاسی موجود در افغانستان با ادای سوگند همزمان اشرف غنی و عبدالله عبدالله به عنوان رؤسای جمهور وارد فاز جدیدی شده است.

روز دوشنبه، زلمای خلیل‌زاد نماینده ویژه آمریکا و برخی از مقام‌های نظامی و غیرنظامی این کشور، در مراسم تحلیف محمد اشرف غنی شرکت کرده بودند.

ظاهراً، بعد از این اقدام، عبدالله درخواست دیدار خلیل‌زاد را رد کرده است.

کد مطلب 4875277
مریم خرمایی

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