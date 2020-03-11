به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای مدعی شد مناقشه انتخاباتی میان اشرف غنی فردی که از سوی کمیته انتخابات، رئیس‌جمهور اعلام شده و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت پیشین، تعیین تیمی را که قرار است با طالبان مذاکره کند، به تاخیر انداخته است.

این بیانیه می‌افزاید: رئیس‌جمهور غنی به آمریکا گفته است که با عبدالله عبدالله و دیگر رهبران افغان مشورت کرده و ظرف چند روز آینده، تیمی فراگیر را معرفی می‌کند.

بحران سیاسی موجود در افغانستان با ادای سوگند همزمان اشرف غنی و عبدالله عبدالله به عنوان رؤسای جمهور وارد فاز جدیدی شده است.

روز دوشنبه، زلمای خلیل‌زاد نماینده ویژه آمریکا و برخی از مقام‌های نظامی و غیرنظامی این کشور، در مراسم تحلیف محمد اشرف غنی شرکت کرده بودند.

ظاهراً، بعد از این اقدام، عبدالله درخواست دیدار خلیل‌زاد را رد کرده است.