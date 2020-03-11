به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خال، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) تهران گفت: با توجه به شیوه دفن متوفیان ناشی از ویروس کرونا گفت: همه مسائل شرعی درباره متوفیان با ویروس کرونا در بهشت زهرا رعایت می‌شود و برای همه متوفیان موارد شرعی با نظارت کامل انجام می‌شود و در این باره با توجه به نظر مراجع و با دقت انجام می‌شود و متوفیان در هر قطعه‌ای که بازماندگان بخواهند دفن می‌شوند.

خال با تاکید بر اینکه تمام اماکن عمومی و امکانات بهشت زهرا به صورت روزانه و در چندین نوبت ضدعفونی می‌شود، افزود: ناوگان حمل و نقل بهشت زهرا، پرسنل و همه لوازم مصرفی هر روز و پس از هر مأموریت مورد گندزدایی و ضدعفونی قرار می‌گیرد. همچنین لوازم و تجهیزات فردی مورد نیاز پرسنل سازمان بهشت زهرا در اختیارشان قرار گرفته تا بتوانند از خود در برابر بیماری‌های احتمالی محافظت دقیقی داشته باشند.

وی با بیان اینکه سازمان بهشت زهرا یکی از سازمان‌های زیر مجموعه شهرداری تهران است که بدون توقف در کنار خانواده‌های متألم و دردمند قرار دارد، تاکید کرد: این سازمان از همان ساعات اولیه با تشکیل ستاد بحران و تدوین دستورالعمل‌های لازم و همچنین هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط بویژه وزارت بهداشت با آمادگی کامل در کنار سایر نهادهای خدماتی کنار شهروندان بوده است.

مدیر عامل بهشت زهرا درباره آئین عزاداری مردم در پنج شنبه و جمعه پایانی سال نیز گفت: سازمان بهشت زهرا از ماه‌ها پیش برای این مراسم و آئین ایرانی اسلامی خود را آماده کرد ولی در این شرایط و با توجه به اهمیت رعایت نکات بهداشتی، توصیه‌ها و اقدامات لازم جهت پیشگیری از بیماری کرونا به شهروندان توصیه می‌کنیم که بعد از سپری شدن این بحران و فروکش کردن ویروس کرونا در ماه های اردیبهشت و بعد از آن به بهشت زهرا و برای گرامیداشت درگذشتگان خود بیایند.

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