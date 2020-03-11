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۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۲۳:۲۶

فرماندار صومعه سرا:

۵۴۰۰ عدد ماسک و دستکش در صومعه سرا توزیع شد

۵۴۰۰ عدد ماسک و دستکش در صومعه سرا توزیع شد

صومعه سرا- فرماندار صومعه سرا با اشاره به حضور و مشارکت خیران در توزیع اقلام بهداشتی، گفت: ۵ هزار و ۴۰۰ عدد ماسک و دستکش مخصوص کادر درمانی و پرستاری توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال سید محمدی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به حضور و مشارکت خیران برای تهیه اقلام بهداشتی مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، اظهار کرد: ۵ هزار دست کش و ۴۰۰ ماسک ویژه پزشکی توسط جمعی از خیران در صومعه سرا امروز به ما تحویل داده شد.

وی با بیان اینکه عده‌ای در این روزها اقدام تهیه و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده در سطح شهرستان صومعه سرا کرده‌اند، گفت: یکی از شرکت‌های تولید مواد شوینده در صومعه سرا نیز محلول‌های ضدعفونی در نقاط مختلف شهرستان توزیع کرده است.

فرماندار صومعه سرا همچنین ادامه داد: ۱۲۲ کارتن مواد شوینده و بهداشتی، هزار و ۱۰۰ عدد محلول ضدعفونی دست و سطوح و ۳ هزار لیتر مواد ضدعفونی سطوح در دو مرحله بین مردم و ادارات و مراکز درمانی و بهداشتی شهرستان توزیع شده است.

وی با اشاره به توزیع هزار و ۶۴۴ عدد محلول ضدعفونی دست در بین ادارات مراکز درمانی و مردم، ادامه داد: سه هزار و ۲۰۰ پک بهداشتی نیز در روستاهای شهرستان صومعه سرا توزیع شده است.

کد مطلب 4876202

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