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۲۴ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۳۴

شهردار ارومیه:

عوارض کسب و پیشه اصناف ارومیه تا سه‌ماه رایگان شد

عوارض کسب و پیشه اصناف ارومیه تا سه‌ماه رایگان شد

ارومیه- شهردار ارومیه گفت: عوارض کسب و پیشه اصناف این شهر در راستای جلوگیری از ضرر و زیان واحدهای صنفی ناشی از شیوع بیماری کرونا تا سه‌ماه رایگان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری ارومیه، محمد حضرت پور در گفتگوی رادیویی با مرکز صدا و سیمای آذربایجان غربی اظهارکرد: این پیشنهاد از سوی شهرداری ارومیه مطرح شد و مورد موافقت شورای اسلامی شهر نیز قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این سه ماه شامل ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۹ است بیان کرد: علاوه بر آن، عوارض پسماند همه منازل و مغازه‌ها در این مدت رایگان خواهد بود.

شهردار ارومیه گفت: طبق تصمیم شورای اسلامی شهر ارومیه، اجاره بهای دکه‌ها، سرقفلی مغازه‌ها و غرفه‌های تحت تملک شهرداری طی سه ماه اول سال ۱۳۹۹ با تخفیف ۵۰ درصدی محاسبه خواهد شد.

شیوع بیماری کرونا موجب بروز مشکلاتی برای اصناف شده و بسیاری از آنها از ترس هزینه‌های مختلف، از بستن واحد صنفی خود امتناع می‌کنند.

کد مطلب 4877594

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