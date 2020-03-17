مهلت ثبت نام طرح ترافیک خبرنگاران تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عمار سعیدیان فر با اعلام خبر تمدید مهلت ثبت نام طرح ترافیک خبرنگاری گفت: با توجه به شرایط به وجود آمده مهلت زمان ثبت نام طرح ترافیک خبرنگاری تا ٢٠ فروردین ماه تمدید شد و فارغ از اینکه خبرنگاران در گذشته طرح ترافیک دریافت کرده‌اند یا نه، می‌بایست مدارک خود را برای سال ٩٩ بارگذاری کنند.

وی تصریح کرد: نظر به اینکه بسیاری از خبرنگاران در شرایط موجود (شیوع ویروس کرونا) دورکار شده‌اند و نتوانسته‌اند برای دریافت معرفی نامه و مدارک مورد نیاز خود به محل کار، مراجعه کنند و درخواست زمان بیشتری برای ثبت نام داشتند، تمدید مهلت ثبت نام خبرنگاران صورت گرفته است.

مدیر واحد ساماندهی محدوده‌ها و طرح ترافیک گفت: خبرنگاران متقاضی کارت بلیط مترو نیز، دقت داشته باشند که باید در سامانه تهران من در مهلت تعیین شده ثبت نام کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه تاکنون بالغ بر ۴ هزار و ۶۰۰ نفر برای دریافت طرح ترافیک و کارت بلیت در سامانه تهران من ثبت نام کرده اند، تأکید کرد: دوستان خبرنگار در نظر داشته باشند که ٢٠ فروردین آخرین مهلت ثبت نام خبرنگاران بوده و مهلت اعلام شده بار دیگر تمدید نخواهد شد.