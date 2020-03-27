ورودی و خروجی های استان تهران مسدود شد

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، از انسداد تمام ورودی و خروجی‌های استان تهران خبر داد و اظهار داشت: به افرادی که در داخل تهران هستند اجازه سفر به خارج از استان داده نمی‌شود و همچنین از خارج استان تهران نیز اجازه ورود به داخل استان تهران را ندارند.

محبی با تاکید بر اینکه فقط افراد بومی که ساکن تهران هستند اجازه ورود به استان را دارند گفت: به جز افراد بومی به هیچکس اجازه ورود به استان تهران داده نمی‌شود.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران بیان داشت: کسانی که مقررات را رعایت نکند، علاوه بر جریمه ۵۰۰ هزار تومانی، یک ماه خودروشان توقیف می‌شود.

وی عنوان داشت: به همه کسانی که قبلاً سفر کرده‌اند توصیه می‌شود هر چه زودتر بازگشت سفر خود را مدیریت کنند و در طول مسیر اجازه ورود به شهرستان‌ها را ندارند و باید از کمربندی‌ها و کنارگذرها عبور کنند.

محبی گفت: این طرح فعلاً تا اواخر روز ۱۵ فروردین ادامه دارد.