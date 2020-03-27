قوانین شدیدتر در ۴ شهر قرمز کرونایی خوزستان اعمال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی شامگاه جمعه در نشست شورای تأمین استان پیرامون اقدامات اجرایی طرح «فاصلهگذاری اجتماعی» برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اظهار کرد: در راستای دستورالعمل کشوری طرح «فاصلهگذاری اجتماعی» در کل کشور برای کنترل بیماری ناشی از ویروس کرونا شورای تأمین استان برای تبادلنظر، هماهنگی و بومیسازی این دستورالعمل تشکیل و تصمیمات مهمی در این راستا اتخاذ شد.
وی افزود: مقرر شده در شهرها فقط افراد بومی ساکن مجاز به ورود به این شهر باشند و از ورود افراد غیر ساکن جلوگیری میشود.
استاندار خوزستان بیان کرد: نحوه شناسایی افراد با کارت ملی، پلاک خودرو و بیمهنامه خودرو انجام خواهد شد.
شریعتی تصریح کرد: همچنین مدارس، دانشگاه، پارکها، بوستانها، تفرجگاهها و مراکز تفریحی که محل تجمع هستند، تا پایان طرح تعطیل خواهد بود.
وی بیان کرد: اصناف مشاغلی که مربوط به مواد غذایی هستند و قبلاً اعلام شده باز هستند اما سایر موارد تعطیل هستند و به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد فرد یا افرادی با انجام کاری خلاف بر قوانین وضع شده فعالیت کند.
استاندار خوزستان عنوان کرد: برگزاری هرگونه مراسم شادی، فرهنگی، مذهبی و تشییعجنازهها ممنوع است و با متخلفان برخورد قضائی میشود.
شریعتی با اشاره به اینکه تردد خودروهای امدادی، درمانی و پلیس بلامانع اما سایر موارد ممنوع است، گفت: حرکت قطارها تا سیزدهم با محدودیت کامل انجام میشوند و حرکت هواپیماها نیز باید به حداقل برسند.
شریعتی افزود: در چهار شهر قرمز خرمشهر، آبادان، شادگان و اندیمشک اقدامات سختگیرانهتری را اعمال خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه مردم نقش اساسی در اجرای هرچه بهتر این طرح دارند، بیان کرد: مردم باید نهایت همکاری را با ما داشته باشند در غیر این صورت مجبور هستیم که از طریق قانون اقدام کرده و برخوردهای سختتری را اعمال کنیم.
وی با بیان اینکه وضعیت اکنون «تحت کنترل» است اما بیماری عفونی واگیردار ناپایدار و شکننده است، تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد مردم موافق این طرح هستند و ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد جان و سلامتی مردم به خطر بیفتد.
استاندار خوزستان در خصوص روز طبیعت و ۱۳ فروردین نیز در همین هفته جلسه میگیریم و تصمیمات لازم را اتخاذ خواهیم کرد.
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