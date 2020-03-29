«دختران انقلاب» در میدان نبرد با کرونا

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه_ ساناز باقری راد: این روزها کرونا آشنا ترین نام برای مردم جای جای زمین است. بیش از سه ماه است که این موجود عجیب و غریب به جان جهان افتاده و از شرق و غرب جهان گرفته تا کشور خودمان را درگیر کرده است.

اما شیوع کرونا در ایران با تمام کشورها و قاره‌های جهان تفاوت اساسی دارد. در اروپا، آمریکا و حتی آسیا خط مقدم درگیر با کرونا صرفاً دولتها هستند و مردم به غیر از ماندن در خانه و مشارکت در حفظ قرنطینه، نقش دیگری در مهار کرونا ندارند.

اما در ایران کرونا حکایت دیگری دارد. نبرد با کرونا در ایران به غیر از دولت به دست مردم نیز در حال انجام است و به جرأت می‌توان گفت که مقابله با کرونا بدون یاری مردم ممکن نبوده و نخواهد بود. این روزها این مهمان ناخوانده مرد و زن یا پیر و جوان نمی‌شناسد و همه را به میدان جهاد کشانده و هرکس در حد توان خود در حال تلاش برای مقابله با ویروس کرونا است.

از جوانانی که شب‌ها به صورت ناشناس در خیابان‌ها قدم می‌گذارند و معابر را ضد عفونی می‌کنند یا آن‌هایی که به درب خانه نیازمندان می‌روند و اقلام بهداشتی توزیع می‌کنند، گرفته تا زنان و دخترانی که در خانه‌ها و کارگاه‌ها به تولید ماسک و دیگر وسایل می‌پردازند، همگی در حال برداشتن قدمی برای ریشه کن کردن کرونا هستند.

در این میان دختران جوان نیز بیکار نمانده و برای کمک به مهار کرونا دست به کار شده‌اند. گروه‌های جهادی در گوشه و کنار شهر مملو از دختران و پسران جوانی است که همگی در حال خدمت و فعالیت هستند. همزمان با آغاز تعطیلات نوروز و حتی پیش از آن، خانه‌های بسیاری تبدیل به کارگاه خیاطی شده و دختران و بانوان در حال دوخت ماسک و لباس‌های مخصوص کادر درمان هستند.

به علاوه در این ایام، شمار زیادی از حوزه‌های علمیه، مساجد، حسینیه‌ها، کارگاه‌ها و دیگر اماکن به محل بلند شدن صدای چرخ‌های خیاطی تبدیل شده است. صدایی که اغلب به دست دختران جوان به گوش می‌رسد و آنها را به تولید شیلد، لباس مخصوص، دستکش و ماسک برای کادر درمان و مردم عادی مشغول کرده است.

توزیع بسته‌های سلامت در محلات توسط دختران جهادی

در این میان مجموعه جهادی دختران انقلاب نیز با نیروهای جوان خود پای در این مسیر گذاشته و با راه اندازی پایگاه در سطح شهر، به توزیع اقلام بهداشتی میان هموطنان می‌پردازد.

بهاره جنگ روی مسئول مجموعه مردمی «دختران انقلاب» در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره فعالیت‌های این گروه می‌گوید: این مجموعه در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم مقابله با حمله بیولوژیکی دشمن و ویروس منحوس کرونا، اقدام به راه اندازی ستادهای مردمی دختران انقلاب به یاد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، در مناطق محروم شهر تهران کرده است.

جنگ روی افزود: این ستادها به صورت کاملاً مردمی و با حمایت خیرین در مناطق میدان خراسان و شوش، پیروزی، محلاتی، میدان شهدا، بریانک و شهرری، نازی آباد و خیابان دهم فروردین برقرار است.

وی درباره فعالیت این ستادها توضیح داد: در ستادهای مذکور توزیع بسته‌های سلامت و مشاوره به مردم محروم مناطق انجام می‌شود. مشاوره‌های سلامت و خدماتی به صورت غیر حضوری و بدون مراجعه متقاضیان انجام می‌شود.

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جنگ روی با بیان اینکه ستادهای مجموعه دختران انقلاب تاکنون در ۷ منطقه راه اندازی شده است، ابراز داشت: این مراکز به تدریج در حال افزایش است و در خبرهای بعدی مناطق جدید نیز به هموطنان اطلاع رسانی می‌شود.

مسئول مجموعه مردمی «دختران انقلاب» با بیان اینکه در برخی از ستادها دوخت ماسک نیز انجام می‌شود، تصریح کرد: در هر مرکز ۵ نیروی فعال بوده و به ثبت تماس‌ها و آدرس‌ها می‌پردازند. از ساعت ۵ عصر نیز تمامی اعضا بسته‌های سلامت را میان منازل خانواده‌های مستضعف مناطق توزیع می‌کنند.

وی عنوان کرد: روزانه در هر ستاد ۱۰۰ الی ۱۳۰ بسته بهداشتی شامل ماسک، محلول ضدعفونی، دستکش و غیره میان مردم محلی مناطق توزیع و این بسته‌ها تماماً با کمک خیرین تهیه می‌شود.

جنگ روی در پایان تصریح کرد: ستادهای مردمی دختران انقلاب در مساجد و حسینیه‌های محلات مختلف ایجاد شده و دختران جوان و جهادی در راستای شعار آتش به اختیار رهبر معظم انقلاب در حال خدمت رسانی هستند. شمار داوطلبان نیز در حال افزایش است و تمام برای مقابله با این ویروس با توان تلاش خواهیم کرد.

بانوان بسیجی در خط مقدم مبارزه با کرونا

پیش‌تر نیز مینو اصلانی رئیس بسیج جامعه زنان کشور در گفتگو با مهر، با اشاره بر فعالیت‌های متعدد بانوان و دختران بسیجی در این زمینه گفته بود: از ابتدای شیوع ویروس کرونا بانوان بسیجی کشور اقدامات متعددی برای مقابله با این ویروس انجام داده و به اموری نظیر ضدعفونی‌کردن محلات، تولید ماسک و لباس‌های ضد عفونی کننده در کارگاه‌های بسیج زنان، برگزاری دوره‌های آموزشی برای خانواده‌ها و توزیع اقلام میان خانوارها پرداخته‌اند.

اصلانی با اشاره به راه اندازی بیش از ۱۰۰۰ کارگاه تولید ماسک و اقلام بهداشتی در سطح کشور ابراز داشت: این کارگاه‌ها توسط بانوان و دختران بسیجی در حال گردش است و روزانه چند صد هزار تولید دارد.

حضور زنان جهادگر در بیمارستان‌ها

وی افزود: به‌علاوه بانوان و داوطلبان گروه‌های جهادی از طرف سازمان بسیج زنان نیز برای کمک به کادر درمان در بیمارستانها حضور یافتند و تا این لحظه ۳ الی ۴ هزار نفر به بیمارستان‌های سطح کشور اعزام شده‌اند.

رئیس بسیج جامعه زنان کشور با اشاره به دیگر خدمات بانوان بسیجی عنوان کرد: توزیع غذای گرم میان خانواده‌های نیازمند و درگیر کرونا، اهدای بسته‌های معیشتی و بهداشتی به هموطنان مستضعف، آموزش و اقدامات فرهنگی برای خانواده‌ها و ضد عفونی کردن معابر و خیابان‌ها از دیگر اقدامات زنان کشور برای مهار کرونا است و این امور با شدت هر چه بیشتر نیز ادامه دارد.

شیوع کرونا منجر به بسیج و همکاری اقشار مختلف جامعه برای مقابله با این بحران شده است. اتفاقی که ظرفیت‌های پنهان کشور را پدیدار و عامل همدلی هموطنان با یکدیگر شده است. اما در این میان نقش جوانان جهادی در کنار دیگر اقشار به ویژه جهادگران سلامت، برای همیشه در خاطر مردم باقی خواهند ماند.