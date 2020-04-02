تولید روزانه ۷ هزار ماسک توسط بانوان بسیجی

لیلا رمضانی مسئول بسیج جامعه زنان استان زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره اقدامات و فعالیت‌های خواهران بسیجی در مقابله و پیشگیری از شیوع کرونا، گفت: بسیج جامعه زنان استان زنجان از هفته قبل در هماهنگی با گروه‌های جهادی و بسیجی خواهران در حوزه‌های محلات به جمع‌آوری کمک‌های مردمی پرداختند که به وسیله آنها بسته های بهداشتی و ارزاق خریداری شد.

وی افزود: تا امروز ۱۰۰ میلیون کمک‌های مردمی جمع‌آوری شده است که به خرید بسته های بهداشتی و ارزاق صرف شده و با کمک برادران بسیجی بین مردم و نیازمندان توزیع شده است.

رمضانی با اشاره به دیگر اقدامات و فعالیت‌های خواهران بسیجی در این استان، عنوان کرد: از جمله مهمترین اقدامات انجام شده ما در همه پایگاه‌ها و حوزه‌ها بسیج، دوخت ماسک بوده است، به این صورت که بانوان در گروه‌های جهادی ماسک‌ها را دوخته و در اختیار هلال احمر قرار می‌دهند.

مسئول بسیج جامعه زنان استان زنجان ادامه داد: به طور متوسط روزانه ۶ تا ۷ هزار دوخت ماسک توسط خواهران بسیجی انجام می‌شود.

وی بیان کرد: در راستای کمک به پرستاران و پزشکانی که مشغول درمان بیماران کرونایی هستند، امدادگران ما برای خدمت در هر مرکز بهداشتی که نیاز به حضور آنها باشد، اعلام آمادگی کرده‌اند.

رمضانی درباره اقدامات دیگر برای پیشگیری و شیوع این ویروس، گفت: به همین منظور در طرح غربالگری، خواهران بسیجی با حضور در منازل و تست از اعضای خانواده سعی کردند افراد مبتلا را شناسایی و به بیمارستان معرفی کنند.