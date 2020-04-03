تعطیلی واحدهای صنفی لرستان تا ۲۰ فروردین با جدیت تمام ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسد عبدالهی شامگاه جمعه در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار لرستان، اظهار داشت: در جلسه ستاد تنظیم بازار استان لرستان، تصویب شد که بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا و ستاد مقابله با کرونا استان، کماکان حوزه اصناف با محوریت اتاق اصناف استان و با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات و اماکن و با پشتیبانی حوزه قوه قضائیه، موضوع تعطیلی واحدهای صنفی، کماکان تا پایان روز بیستم بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا در سطح استان، کاملاً اجرایی شود.

وی، افزود: از همه دست اندرکاران، فرمانداران و مجموعه مدیریت شهرستانی انتظار داریم این مصوبه را اجرایی و عملیاتی کنند تا تکلیف نهایی از طریق ستاد ملی مقابله باکرونا ابلاغ شود.