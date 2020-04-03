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۱۶ فروردین ۱۳۹۹، ۱:۳۸

معاون استاندار لرستان:

تعطیلی واحدهای صنفی لرستان تا ۲۰ فروردین با جدیت تمام ادامه دارد

تعطیلی واحدهای صنفی لرستان تا ۲۰ فروردین با جدیت تمام ادامه دارد

خرم‌آباد- معاون استاندار لرستان، تاکید کرد: تعطیلی واحدهای صنفی استان تا ۲۰ فروردین ماه با جدیت تمام ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، اسد عبدالهی شامگاه جمعه در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار لرستان، اظهار داشت: در جلسه ستاد تنظیم بازار استان لرستان، تصویب شد که بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا و ستاد مقابله با کرونا استان، کماکان حوزه اصناف با محوریت اتاق اصناف استان و با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات و اماکن و با پشتیبانی حوزه قوه قضائیه، موضوع تعطیلی واحدهای صنفی، کماکان تا پایان روز بیستم بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا در سطح استان، کاملاً اجرایی شود.

وی، افزود: از همه دست اندرکاران، فرمانداران و مجموعه مدیریت شهرستانی انتظار داریم این مصوبه را اجرایی و عملیاتی کنند تا تکلیف نهایی از طریق ستاد ملی مقابله باکرونا ابلاغ شود.

کد مطلب 4891430

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