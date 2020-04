آمادگی آزمون آیلتس

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هزینه‌ی ثبت نام در آزمون‌های آیلتس را سازمان سنجش تعیین می‌کند. افرادی که می‌خواهند به خارج از کشور مهاجرت کنند یا بخواهند که در خارج از کشور ادامه تحصیل بدهند، باید در آزمون آیلتس شرکت کنند و نمره‌ی آیلتس ۷ را کسب کنند. ثبت نام آزمون آیلتس در سایت ielts.org صورت می‌گیرد. در این آزمون، مهارت‌های خواندن، نوشتن، شنیدن و گفتار بررسی می‌شود. نمره آزمون شرکت کنندگان از ۰ تا ۹ است و شرکت کنندگان باید سعی کنند که نمره‌ی آیلتس ۷ را کسب کنند. برای کسب نمره خوب این موارد کمک می‌کند:

۱ – مشاوره‌ی آزمون آیلتس، شما باید هنگام شرکت در این آزمون با فردی که تجربه‌ی کافی دارد مشورت کنید.

۲ – منابع آزمون آیلتس را هم در این مقاله معرفی می‌کنیم. این منابع می‌توانند نقش مؤثری در کسب نمره‌ی قبولی داشته باشند.

۳ – استاد آنلاین آیلتس و شرکت در کلاس‌های آنلاین هم می‌تواند در کسب نمره‌ی قبولی آزمونِ آیلتس، بسیار مؤثر و مفید باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و دانلود منابع آیلتس شما می‌توانید به سایت خانه آیلتس ایران به عنوان یکی از سایت‌های پربازدید و بسیار مفید آزمون آیلتس مراجعه کرده و همه این اطلاعات را به صورت یکجا کسب کنید.

خانه‌ی آیلتس ایران

دانلود منابع آیلتس

در این بخش منابعی را برای آزمون آیلتس معرفی می‌کنیم که برای افزایش سطح زبان انگلیسی شما منابع مناسبی هستند. منابع زیر، منابع خوبی برای کسب نمره‌ی آیلتس ۷ می‌باشد.

Complete IELTS , Bands 4 – 5 ,Cambridge English - ۱

مناسب برای افرادی که سطح زبان انگلیسی آنان B1 است.

2 - Complete IELTS , Bands 5 – 6/5 , Cambridge English

مناسب برای افرادی که سطح زبان انگلیسی آنان B2 است.

3 - Complete IELTS , Bands 6/5 – 7/5, Cambridge English

مناسب برای افرادی که سطح زبان انگلیسی آنان C1 است.

در کتاب‌های Complete IELTS، نکته‌ها و تکنیک‌های بسیار مهمی گفته شده است که باعث می‌شود زبان انگلیسی ِشما تقویت شود.

4 – Grammar for IELTS , Cambridge English

کتابی است که شامل ۲۵ فصل است و برای فهم گرامر بسیار موثر است، مثال‌ها و تمرین‌های خوبی برای آمادگی در این آزمون دارد.

5 - OBJECTIVE IELTS ( Advanced , intermediate ) ( workbook , self – study )

اگر سطح زبان انگلیسی شما خوب است، این کتاب، منبع خوبی برای کسب نمره‌ی بالای ۷ در آزمون آیلتس است.

6 –Cambridge practice tests for IELTS

7 – The Official Cambridge Guide to IELTS

این کتاب، منبع اصلی آیلتس است. و یک منبع بسیار عالی برای آمادگی در آزمون آیلتس است. این کتاب شامل پنج بخش است. ۱ – لیسنینگ ۲ – ریدینگ ۳ – رایتینگ ۴ – اسپیکینگ ۵ – بخشی به نام بخش تمرین

