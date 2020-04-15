تصویب طرح توسعه زیر ساخت های کردشگری شیراز در شورای شهر

به گزراش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه در یکصد و بیست و نهمین جلسه علنی شورا، طرح سیاست‌های تشویقی و توسعه زیرساخت گردشگری تصویب و با الحاق یک تبصره مقرر شد پلاک‌هایی که با رعایت ضوابط شهرسازی دارای بیش از یک سطح پارکینگ، انباری و مشاعات هستند صرفاً سطح بزرگ‌تر جز زیربنای ناخالص ملاک عمل قرار گیرد.

کمیسیون عمران، حمل ونقل و ترافیک شورا، طرح آئین‌نامه استقرار موقت مدارس غیردولتی و مهدکودک‌های شهر شیراز را در این جلسه مطرح کردند که مورد موافقت اعضا قرار گرفت و به تصویب رسید.

لایحه شهرداری شیراز، درخصوص پرداخت مبلغ یک میلیارد و صد و هشتاد و چهار میلیون و پانصد هزار ریال جهت هزینه‌های مراسم‌ها و نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی در دهه مبارک فجر نیز در این جلسه مطرح و مقرر شد موضوع جهت بررسی مجدد به کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بازگردانده شود.

طرح دوفوریتی پرداخت حق‌الجلسات فوق العاده به اعضای کمیسیون‌های مناقصه، مزایده و حراج آئین‌نامه مالی شهرداری دیگر دستور این جلسه بود که دوفوریت طرح تصویب شد.

دیگر دستور جلسه یکصد و بیست و نهم طرح جمعی از اعضای محترم شورا، در خصوص واگذاری بهره برداری از پایانه‌های برون شهری به بخش خصوصی بود که به تصویب رسید و شهرداری موظف شد تا پایان شهریور ماه، کلیه امور خدماتی مرتبط با بهره برداری حداقل یکی از پایانه‌های مسافربری برون شهری فعال در شهر شیراز را با رعایت قوانین و مقررات واگذار کند.

لایحه شهرداری در خصوص آئین‌نامه اجرایی نحوه ارائه خدمات به نام آوران و مشاهیر در بهشت احمدی، موضوع دیگر جلسه بود که در دستور کار قرار گرفت و تبصره ماده ۲۶ آئین نامه واگذاری امتیاز قبور آرامستان بهشت احمدی و بهای خدمات کفن و دفن و قبر مصوب شد.

سه دستور کار پایانی این جلسه لوایح شهرداری شیراز در خصوص مساعدت به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس به مبلغ ششصد میلیون ریال، اخذ مجوز اجرای پروژه‌های مجتمع مسکونی – تجاری گلستان از طریق سرمایه گذاری به روش مشارکت مدنی و اخذ مجوز اجرای پروژه‌های پارک ۵۷ هکتاری وحدت از طریق سرمایه گذاری بود که به تصویب رسید.