سیل در پرند/ خودروها را آب برد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر جمعه بارش شدید باران در پرند باعث شد خودروهای مردم پرند در خیابان‌های سیل گرفته این شهر غرق شوند.

بر اساس مشاهدات عینی خبرنگار مهر، فقدان کانال‌های دفع آب‌های سطحی سبب شد تا خیابان‌های شهر پرند مملو از سیلاب شود که این امر باعث بروز گره‌های ترافیکی شد.

ابوالفضل سیفی، معاون خدمات شهری شهردار رباط کریم از دستور فوری شهردار این شهر و اعزام خودروهای سبک و سنگین آتش نشانی رباط‌کریم به مناطق سیل زده پرند خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: مأموریت این گروه علاوه بر امدادرسانی شهرداری رباط کریم به خودروهای سیل زده، تخلیه آب از اماکن و رفع آب گرفتگی معابر است.