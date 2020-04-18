۲۰هزار قلم کالای پزشکی به بیمارستان های آذربایجان غربی اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، حسن انتظار در این زمینه اظهارکرد: در بخش اول اهدای کمک‌های بخش خصوصی استان به مدافعان سلامت تا کنون بیش از ۲۰ هزار قلم کالای پزشکی اعم از تب سنج، اکسی متر، دستکش معاینه، لباس یک بار مصرف پزشکی، شیلد صورت و ماسک به بیمارستان‌های استان اهدا شده است.

وی با بیان اینکه از روزهای ابتدایی آغاز این بیماری فعالین بخش خصوصی کشور با راه اندازی کمپین نفس فعالیت‌های خود را برای مقابله با بیماری کرونا را آغاز کردند گفت: در بخش اول این پویش در آذربایجان غربی شش تب سنج لیزری و اکسی متر، ۲۰ هزار شیلد صورت، چهار هزار جفت دستکش معاینه، ۸۰۰ عدد ماسک ویژه پزشکی و ۴۰۰ عدد لباس یک بار مصرف به بیمارستان‌های پیرانشهر و خوی اهدا شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه با بیان اینکه در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی برای مقابله با کرونا ویروس خط‌های تولید محصولات پزشکی استان بصورت ۲۴ ساعته در حال فعالیت هستند، افزود: هم اکنون سه واحد تولیدی الکل طبی، یازده واحد تولید محلول‌های بهداشتی، ۱۰و احد تولید ماسک و یک واحد بزرگ تولید آب ژاول در آذربایجان غربی در حال فعالیت هستند.

انتظار افزود: تا کنون شرکت‌های کیمیا کلر کبودان با اهدا بیش از پنج میلیون لیر آب ژاول به ارزش ۵۰ میلیارد ریال، آنیل طب با اهدا ۲۰ هزار محلول ضد عفونی کننده، شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد با کمک در گند زدایی و اهدا بیش از ۸۰۰ میلیون ریال بسته حمایتی در شهر مهاباد، شرکت سیمان کاوان بوکان نیز با ۶۰۰ میلیون ریال کمک به فرمانداری این شهر و شرکت پاکدیس با تولید بیش ۵۵۰ هزار لیتر الکل طبی گام بلندی در مقابله با این بیماری در استان برداشته‌اند.

وی گفت: با هماهنگی فعالان بخش خصوصی یک عدد دستگاه سی تی اسکن و پنج عدد وینتیلاتور پرتابل در مرحله دوم به بخش درمان استان تا هفته آینده اهدا می‌شود تا در خدمات رسانی بهتر به بیماران کرونایی و تسریع روند درمان آنها تأثیر گذار باشد.