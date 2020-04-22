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۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۳:۰۸

امیر دریادار سیاری:

همدلی رمز موفقیت ایران در مبارزه با کرونا است

همدلی رمز موفقیت ایران در مبارزه با کرونا است

انزلی- معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره به اوضاع نابسامان کشورهای اروپایی و امریکا در مبارزه با کرونا، گفت: همدلی و همزبانی رمز موفقیت ایران با وجود تحریم ها در مبارزه با کرونا است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح درمانگاه امام رضا (ع) ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش در انزلی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۲۹ فروردین، اظهار کرد: ناوهای سهند و سبلان و جوشن، مردانه در نخستین روز ماه مبارک رمضان در مقابل دشمن ایستادند و شعار «هیهات من الذله» را ثابت کرده و با زبان روزه شهید شدند.

وی با تأکید بر حرکت در مسیر شهدا، گفت: تا زمانی که راه شهدا را ادامه دهیم موفقیت از آن ما خواهد بود و قطعاً افتخارات بیشتری برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی در عرصه‌های بین المللی کسب خواهد شد.

امیر دریادار سیاری در ادامه با اشاره به مرکز جراحی امام رضا (ع) ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش، گفت: این مرکز به بهترین شکل ساخته و تجهیز شده است. مرکز درمانی ولیعصر (عج) شهر رشت نیز باید تجهیز و تکمیل شود.

وی در ادامه به اقدامات ارتش در زمینه مبارزه با کرونا اشاره و تصریح کرد: با راه اندازی بیمارستان‌های صحرایی و اتصال آن به قرارگاه موفقیت‌های خوبی کسب و مجتمع بیمارستانی موقت احداث شد.

معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره به شکل گیری دفاع بیولوژیکی در ۲۴ استان، بیان کرد: ارتش در بیش از ۱۰۰ شهر به ویژه در استان‌های قم و گیلان در راستای رفع آلودگی کامل اقدام کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه امسال با توجه به شرایط ویژه کشور رژه روز ارتش برگزار نشد و به جای آن در بیش از ۴۵ شهر رژه خدمت اجرا شد، اظهار کرد: کمک‌های مومنانه و رزمایش همدلی ارتش در همان ۲۴ استان آغاز می‌شود و این همدلی و خدمت رسانی ادامه دارد.

امیر دریادار سیاری با اشاره به تلاش و مجاهدت کادر درمان و پرستاران طی دو ماه گذشته، افزود: کادر درمان ثابت کردند همانند دفاع مقدس عاشقانه و مردانه ایستاده‌اند و این افتخار یک ملت است در حالی در بسیاری از کشورها مدعی توسعه اوضاع نابسامان است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با وجود همه تحریم‌ها امروز یکی از کشورهای پیشرو در امر مبارزه با کرونا می‌باشد و این نشان از انقلابی بودن مردم است و رمز پیروزی در دفاع مقدس این همدلی و همزبانی بود که امروز نیز شاهد آن هستیم.

در پایان این مراسم از کادر درمان و پرستاری بیمارستان انزلی، خانواده دو شهید خدمت این شهرستان و پرسنل درمانی ناوگان شمال تقدیر شد.

کد مطلب 4907046

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