فصل جدید برنامه «چراغ» در ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما، مصطفی هیودی تهیه کننده و کارگردان برنامه «چراغ» در توضیح فصل جدید این برنامه گفت: برنامه «چراغ» در فصل دوم با موضوع عفاف و حجاب و با شعار همراهی برای درست تر دیدن روی آنتن شبکه پنج می‌رود.

هیودی ادامه داد: محوریت این برنامه حجاب و عفاف است که از زوایای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای مثال مهمانان ما در «چراغ» از تجربیات خود در دعوت به حجاب، اهمیت حیا و عفاف و ضرورت آن در جامعه، زنان محجبه موفق در جامعه که حجاب مانع پیشرفتشان نشده و… برای مخاطبان صحبت خواهند کرد.

تهیه کننده و کارگردان برنامه «چراغ» گفت: مهمانان ما در فصل جدید کارشناسان حوزه حجاب و عفاف، فعالان فرهنگی، طراحان مد و لباس اسلامی، گروه مردمی دختران انقلاب، مبلغان مؤسسه خیبر، نویسندگان حوزه عفاف و حجاب و … هستند.

وی با اشاره به آیتم‌های فصل جدید برنامه «چراغ» توضیح داد: فعالیت‌های میدانی دختران انقلاب در ایام فاطمیه در سراسر کلانشهر تهران، فعالیت دختران حاج قاسم در استان البرز، نمایشگاه مد و لباس فجر، معرفی کتاب و… قسمت‌های مختلف این برنامه است.

سردبیر برنامه «چراغ» محمد حسن زمان وزیری است و المیرا سماواتی اجرای این برنامه را بر عهده دارد.

فصل جدید برنامه «چراغ» کاری از گروه اجتماعی شبکه پنج سیما که در شب‌های ماه رمضان پخش می‌شود و با پایان ماه بهار قرآن به صورت هفتگی چهارشنبه و پنج شنبه از شبکه پنج سیما بر روی آنتن می‌رود.