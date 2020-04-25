۲۵ هزار کارگر البرزی در سامانه بیمه بیکاری کرونا ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح نژاد پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از بیست و سوم اسفند سال گذشته تاکنون، ۲۵ هزار و ۵۸ نفر برای دریافت بیمه بیکاری ناشی از شیوع بیماری کرونا در سایت مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند که تعداد ۲۲ هزار و ۷۲۵ نفر در بررسی‌های اولیه مشمول شده اند.

وی با اشاره به بیکاری نیروی کار در تعدادی از مشاغل در استان به دلیل بیماری کرونا، گفت: کارگران بیکار شده می‌توانند بدون مراجعه حضوری و با مراجعه به سایت بیمه بیکاری از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز گفت: صرفاً بیکاران غیرارادی مشمول قانون کار که بیمه شده تأمین اجتماعی و مشمول قانون کار و بیمه بیکاری هستند، می‌توانند از مزایای این بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.

فلاح نژاد در خصوص فرایند ثبت نام و برخورداری از بیمه بیکاری ناشی از بیماری کرونا نیز گفت: متقاضیان پس از ثبت نام در سامانه کد رهگیری دریافت می‌کند و پس از بررسی اطلاعات مشمولین؛ دریافت تسهیلات و بیمه بیکاری به آنها پیامک ارسال می‌شود و پس از ثبت شماره حساب، فرد از طریق سازمان تأمین اجتماعی مقرری بیمه بیکاری دریافت خواهد کرد.

گفتنی است؛ بر اساس اعلام و ابلاغ شیوه نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در تاریخ یازدهم فروردین ماه امسال به امضای مشترک معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی رسید و به تمامی استان‌ها ابلاغ شده است، ۱۰ گروه از فعالیت‌ها و زیر بخش‌های اقتصادی به عنوان فعالیت‌هایی که متأثر از ویروس کرونا بوده‌اند و به صورت غیرمترقبه کسب و کار آنها دچار آسیب شده و کارگران این فعالیت‌ها هم مشمول قانون کار و بیمه بیکاری باشند می‌توانند از مزایای این نوع بیمه بیکاری طبق ضوابط قانونی بهره‌مند شوند.