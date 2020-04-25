۶۰ درصد مدارس گلستان هوشمندسازی شد

محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پروژه هوشمندسازی مدارس استان اظهارکرد: براساس نیازسنجی آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات، هوشمندسازی ۸۶۳ مدرسه به ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ابلاغ شد.

وی افزود: تاکنون بیش از ۵۰۰ مدرسه استان هوشمندسازی شده و تلاش می کنیم تا هفته ارتباطات (۲۷ اردیبهشت) تعداد باقی مانده را هم هوشمند کنیم.

احمدی بیان کرد: استان گلستان به عنوان استان پیشرو در تکمیل پروژه هوشمندسازی بوده و این پروژه هم اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.

وی در خصوص بروزرسانی سرویس ها، اضافه کرد: تا به امروز سرویس ۳۶۴ مدرسه در شهرستان های استان برگردان (بروزرسانی) و تعداد ۱۰۲ برگردان هم به صورت حضوری به مدارس تحویل داده شده است.

احمدی اظهار امیدواری کرد با برنامه ریزی های انجام شده تا هفته آینده سرویس اکثر مدارس در روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان برگردان و هوشمند می شود.

گفتنی است براساس تفاهم نامه هوشمندسازی مدارس کشور که بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت آموزش و پرورش منعقد شده، تامین لایه زیرساخت و ایجاد بستر ارتباطی مدارس استان، بر عهده ارتباطات قرار گرفته است.