شماره جدید فصلنامه صدرا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا شماره ۳۰ و ۳۱ (دریک مجلد) با مدیر مسئولی حجت اسلام والمسلمین رضا غلامی و سردبیری امیر سیاهپوش در ۳۴۸ صفحه منتشر شد. فهرست مطالب این شماره از نشریه از این قرار است:
پرونده: معماری و سبک زندگی اسلامی
*معماری در اسارت صورت پرستی و فرمالیسم / گفتوگو با مهندس عبدالحمید نقرهکار |۱۱|
*تکنولوژی به مثابه هیولای سنتخوار؛ شهرها، به ماشین بیشتر بها میدهند تا انسان / گفتوگو با دکتر حمیدرضا صارمی |۲۵|
* «برساو کردن»، الگویی در معماری / گفتوگو با دکتر مهدی حمزهنژاد |۳۹|
*نظریه پردازی اسلامی در معماری / گفتوگو با دکتر مسعود ناری قمی |۴۹|
*ایده ای نو برای محله، شهرک و شهر اسلامی / گفتوگو با حجتالاسلام والمسلمین دکتر سید احمد رهنمایی |۶۷|
*رویکرد انسان شناختی به معماری / گفتوگو با دکتر سیدموسی دیباج |۷۹|
*معنای معماری و شهرسازی مدرن و اسلامی / دکتر سید سعید زاهد زاهدانی |۸۵|
*سبک زندگی اسلامی و معماری معاصر / آنیتا رفیعی نیشابوری |۸۹|
*شاخصسازی در نظریۀ آرمان شهر اسلامی / دکترعمیدالاسلام ثقه الاسلامی |۹۱|
*شهرسازی اسلامی با رویکرد سیستمی / حجتالاسلام والمسلمین سید مصطفی حسنی |۹۳|
*در جستجوی زیست مؤمنانه / دکتر محمدمنان رئیسی |۹۶|
*تبیین مراتب و فرایند ادراک انسان و نقش آن در کیفیت خلق آثار معماری بر اساس مبانی حکمت متعالیه / دکترسمانه تقدیر |۱۰۴|
*نقشه راه شهرسازی اسلامی جهت تحقق تمدن نوین اسلامی / علی حجازیان، حجت الاسلام والمسلمین سیدمصطفی حسنی، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین گلکار |۱۱۹|
*شهر مرگآگاه / دکتر احمد امینپور، دکتر عباس جهانبخش |۱۲۸|
معرفی کتاب
معماری و شهرسازی مطابق با سبک زندگی اسلامی |۱۴۱|
پرونده: الگوی مطلوب نظام مالیاتی کشور
*خاستگاه مالیات ستانی و ارتباط مالیاتهای متعارف با مالیاتهای اسلامی / گفتوگو با حجتالاسلام والمسلمین دکتر سید ضیاءالدین کیاءالحسینی |۱۴۷|
*مشخصات نظام مالیاتی اسلامی / گفتوگو با حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن آقا نظری |۱۵۷|
*بایستگیهای یک نظام مالیاتی مطلوب / گفتوگو با دکتر مهدی موحدی بکنظر |۱۶۳|
*ملاحظاتی دربارۀ آسیبشناسی نظام مالیاتی با نظر به نظام مالیاتی مطلوب / حجتالاسلام والمسلمین دکتر علیرضا لشکری |۱۷۰|
*ارائه الگوی یک پارچه سازی نظام منابع مالی اسلامی و مالیات های متعارف در ایران / دکتر عبدالمحمد کاشیان، دکتر احمد شعبانی |۱۷۳|
*مالیاتهای اسلامی و توزیع درآمد / حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمدتقی گیلک حکیمآبادی |۱۸۹|
*وضع مالیات در سیرۀ امام علی (علیهالسلام) / امین شاهبابای آشتیانی |۱۹۱|
*نظامهای مالیاتی موازی؛ یارانۀ پنهان در جهت دینگریزی / جعفر کوشکی فروشانی |۱۹۴|
معرفی کتاب
مبانی بخش عمومی در اقتصاد اسلامی / حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسنآقا نظری |۲۰۰|
پرونده: ویژه نامه پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
افتتاحیه پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
*ژورنالیسم شبهِ علمی و آنارشیسم در علوم انسانی، باب گفتوگوی علمی را میبندد / سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین دکتر رضا غلامی |۲۰۵|
*علوم انسانی سکولار نمیتواند مغزافزار اداره کشور باشد / سخنرانی آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی |۲۰۸|
*ضرورت استفاده از ظرفیت حوزه و دانشگاه برای اسلامیسازی علوم / سخنرانی دکتر غلامعلی حداد عادل |۲۱۲|
*تحوّل معنای عقل در جهان اسلام / سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین حمید پارسانیا |۲۱۶|
*علوم انسانی را در زندگی روزمره مردم بروز دهیم / سخنرانی دکتر سورنا ستاری |۲۱۹|
*علوم انسانی اسلامی، باید بتواند به مجموعهحقایق هستی توجه کند / سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین دکتر سید سعیدرضا عاملی |۲۲۳|
* «نقد چهارچوبهای علوم انسانی» بر پایه اصل تقابل اسلام و استکبار / سخنرانی دکتر مسعود درخشان |۲۲۶|
اختتامیه پنجمین کنگره بینالمللی علوم انسانی اسلامی و چهارمین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی
*نظریهپردازی با رویکرد حل مسائل زندگی / گزارش دکتر عطاءالله رفیعی آتانی |۲۳۰|
*بدون حل مسئلۀ علوم انسانی، نه الگوی ایرانیاسلامی پیشرفت تحقق مییابد و نه تمدن دینی واقع میشود / سخنرانی آیتالله علیاکبر رشاد |۲۳۲|
*روشسازی، مهمترین رکن اسلامیسازی علوم انسانی / سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین سید حسین میرمعزی |۲۳۷|
*اهمیت طبقه بندی دانش در اسلام / سخنرانی دکتر عثمان بکار |۲۴۰|
*بیانیه چهارمین جایزۀ جهانی علوم انسانی اسلامی |۲۴۴|
*ضرورت جدیت بیشتر در شناخت موضوعات اصلی علوم انسانی، مسائل آن و روش کار / بیانات علامه آیتالله مصباح یزدی (دامتبرکاته) |۲۴۶|
*گزارش مختصری از کمیسیون های پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی |۲۵۱|
پرونده: کتاب و نشر
تازه های نشر
روانشناسی در قرآن، بنیانها و کاربردها |۲۷۰|
جامعهشناسی تربیت دینی (نقش تربیتی نهادهای اجتماعی در تحقق جامعۀ دینی) |۲۷۳|
به سوی نظریه: انسان سازمانی مبتنیبر علمالنفس فلسفی (با تأکید بر آرای حکمت متعالیه) |۲۷۵|
معرفی کتاب
رهیافت بومیسازی علوم سیاسی |۲۷۸|
اصول نظریهپردازی در قلمرو علوم انسانی |۲۸۰|
پرونده: رصد
گزارشی از گردهمایی اساتید علوم سیاسی اسلامی در پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی |۲۸۵|
گزارشی از نشست تخصصی «تبیین نظریۀ اعتباریات علامه طباطبایی و تداوم آن در علوم انسانی اسلامی» |۳۲۴|
دولتمردان ما به اقتصاد مقاومتی اعتقاد چندانی ندارند / گزارشی از رونمایی کتاب درس نامه اقتصاد مقاومتی |۳۳۷|
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