شماره جدید فصلنامه صدرا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا شماره ۳۰ و ۳۱ (دریک مجلد) با مدیر مسئولی حجت اسلام والمسلمین رضا غلامی و سردبیری امیر سیاهپوش در ۳۴۸ صفحه منتشر شد. فهرست مطالب این شماره از نشریه از این قرار است:

پرونده: معماری و سبک زندگی اسلامی

*معماری در اسارت صورت پرستی و فرمالیسم / گفت‌وگو با مهندس عبدالحمید نقره‌کار |۱۱|

*تکنولوژی به مثابه هیولای سنت‌خوار؛ شهرها، به ماشین بیشتر بها می‌دهند تا انسان / گفت‌وگو با دکتر حمیدرضا صارمی |۲۵|

* «برساو کردن»، الگویی در معماری / گفت‌وگو با دکتر مهدی حمزه‌نژاد |۳۹|

*نظریه پردازی اسلامی در معماری / گفت‌وگو با دکتر مسعود ناری قمی |۴۹|

*ایده ای نو برای محله، شهرک و شهر اسلامی / گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید احمد رهنمایی |۶۷|

*رویکرد انسان شناختی به معماری / گفت‌وگو با دکتر سیدموسی دیباج |۷۹|

*معنای معماری و شهرسازی مدرن و اسلامی / دکتر سید سعید زاهد زاهدانی |۸۵|

*سبک زندگی اسلامی و معماری معاصر / آنیتا رفیعی نیشابوری |۸۹|

*شاخص‌سازی در نظریۀ آرمان شهر اسلامی / دکترعمیدالاسلام ثقه الاسلامی |۹۱|

*شهرسازی اسلامی با رویکرد سیستمی / حجت‌الاسلام والمسلمین سید مصطفی حسنی |۹۳|

*در جستجوی زیست مؤمنانه / دکتر محمدمنان رئیسی |۹۶|

*تبیین مراتب و فرایند ادراک انسان و نقش آن در کیفیت خلق آثار معماری بر اساس مبانی حکمت متعالیه / دکترسمانه تقدیر |۱۰۴|

*نقشه راه شهرسازی اسلامی جهت تحقق تمدن نوین اسلامی / علی حجازیان، حجت الاسلام والمسلمین سیدمصطفی حسنی، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین گلکار |۱۱۹|

*شهر مرگ‌آگاه / دکتر احمد امین‌پور، دکتر عباس جهانبخش |۱۲۸|

معرفی کتاب

معماری و شهرسازی مطابق با سبک زندگی اسلامی |۱۴۱|

پرونده: الگوی مطلوب نظام مالیاتی کشور

*خاستگاه مالیات ستانی و ارتباط مالیات‌های متعارف با مالیات‌های اسلامی / گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید ضیاء‌الدین کیاءالحسینی |۱۴۷|

*مشخصات نظام مالیاتی اسلامی / گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن آقا نظری |۱۵۷|

*بایستگی‏های یک نظام مالیاتی مطلوب / گفت‌وگو با دکتر مهدی موحدی بکنظر |۱۶۳|

*ملاحظاتی دربارۀ آسیب‌شناسی نظام مالیاتی با نظر به نظام مالیاتی مطلوب / حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا لشکری |۱۷۰|

*ارائه الگوی یک پارچه سازی نظام منابع مالی اسلامی و مالیات های متعارف در ایران / دکتر عبدالمحمد کاشیان، دکتر احمد شعبانی |۱۷۳|

*مالیات‌های اسلامی و توزیع درآمد / حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی |۱۸۹|

*وضع مالیات در سیرۀ امام علی (علیه‌السلام) / امین شاه‌بابای آشتیانی |۱۹۱|

*نظام‌های مالیاتی موازی؛ یارانۀ پنهان در جهت دین‌گریزی / جعفر کوشکی فروشانی |۱۹۴|

معرفی کتاب

مبانی بخش عمومی در اقتصاد اسلامی / حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن‌آقا نظری |۲۰۰|

پرونده: ویژه نامه پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

افتتاحیه پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

*ژورنالیسم شبهِ علمی و آنارشیسم در علوم انسانی، باب گفت‌وگوی علمی را می‌بندد / سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر رضا غلامی |۲۰۵|

*علوم انسانی سکولار نمی‌تواند مغزافزار اداره کشور باشد / سخنرانی آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی |۲۰۸|

*ضرورت استفاده از ظرفیت حوزه و دانشگاه برای اسلامی‌سازی علوم / سخنرانی دکتر غلامعلی حداد عادل |۲۱۲|

*تحوّل معنای عقل در جهان اسلام / سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمید پارسانیا |۲۱۶|

*علوم انسانی را در زندگی روزمره مردم بروز دهیم / سخنرانی دکتر سورنا ستاری |۲۱۹|

*علوم انسانی اسلامی، باید بتواند به مجموعه‌حقایق هستی توجه کند / سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سید سعیدرضا عاملی |۲۲۳|

* «نقد چهارچوب‌های علوم انسانی» بر پایه اصل تقابل اسلام و استکبار / سخنرانی دکتر مسعود درخشان |۲۲۶|

اختتامیه پنجمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی و چهارمین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی

*نظریه‌پردازی با رویکرد حل مسائل زندگی / گزارش دکتر عطاءالله رفیعی آتانی |۲۳۰|

*بدون حل مسئلۀ علوم انسانی، نه الگوی ایرانی‌اسلامی پیشرفت تحقق می‌یابد و نه تمدن دینی واقع می‌شود / سخنرانی آیت‌الله علی‌اکبر رشاد |۲۳۲|

*روش‌سازی، مهم‌ترین رکن اسلامی‌سازی علوم انسانی / سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید حسین میرمعزی |۲۳۷|

*اهمیت طبقه بندی دانش در اسلام / سخنرانی دکتر عثمان بکار |۲۴۰|

*بیانیه چهارمین جایزۀ جهانی علوم انسانی اسلامی |۲۴۴|

*ضرورت جدیت بیشتر در شناخت موضوعات اصلی علوم انسانی، مسائل آن و روش کار / بیانات علامه آیت‌الله مصباح یزدی (دامت‌برکاته) |۲۴۶|

*گزارش مختصری از کمیسیون های پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی |۲۵۱|

پرونده: کتاب و نشر

تازه های نشر

روان‌شناسی در قرآن، بنیان‌ها و کاربردها |۲۷۰|

جامعه‌شناسی تربیت دینی (نقش تربیتی نهادهای اجتماعی در تحقق جامعۀ دینی) |۲۷۳|

به سوی نظریه: انسان سازمانی مبتنی‌بر علم‌النفس فلسفی (با تأکید بر آرای حکمت متعالیه) |۲۷۵|

معرفی کتاب

رهیافت بومی‌سازی علوم سیاسی |۲۷۸|

اصول نظریه‌پردازی در قلمرو علوم انسانی |۲۸۰|

پرونده: رصد

گزارشی از گردهمایی اساتید علوم سیاسی اسلامی در پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی |۲۸۵|

گزارشی از نشست تخصصی «تبیین نظریۀ اعتباریات علامه طباطبایی و تداوم آن در علوم انسانی اسلامی» |۳۲۴|

دولتمردان ما به اقتصاد مقاومتی اعتقاد چندانی ندارند / گزارشی از رونمایی کتاب درس نامه اقتصاد مقاومتی |۳۳۷|

علاقه مندان جهت تهیه نشریه می توانند به سایت فروشگاه صدرا به آدرس http://book.sccsr.ac.ir مراجعه نمایید.