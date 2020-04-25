به گزارش خبرنگار مهر، مسلم ساقی در شانزدهمین جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا که بعدازظهر امروز در محل سالن سینما ایران با رعایت فاصله اجتماعی با حضور مسئولین برگزار شد، اظهار کرد: زحمات و اقدامات مردم شریف شهرستان، دستگاه‌های اجرایی و همه اقشار که با یک نگاه تیمی، هم‌افزایی و همراهی اقدامات رضایت بخشی را در حوزه کرونا انجام دادند قابل‌تقدیر است.

فرماندار کاشمر افزود: در سطح ملی و استانی حدود ۱۳۰ پروتکل و دستورالعمل در حوزه‌های مختلف ابلاغ‌شده و مدیران ادارات و بخش‌های مختلف که پروتکل و دستورالعملی در اختیار ندارد می‌توانند برای جامعه مخاطب خود به سامانه وزارت بهداشت مراجعه و آن را دریافت نمایند.

وی تأکید نمود: چنانچه دستگاه‌های اجرایی و یا سایر بخش‌ها این پروتکل‌ها را رعایت نکنند، مقصر مدیر آن دستگاه خواهد بود و به جدیت با او برخورد می‌شود.

ساقی خاطرنشان کرد: کرونا یک آزمون الهی و حکمت خداوندی در آن نهفته است که باید این تهدید را به یک فرصت تبدیل نمائیم و با استفاده از ابتکارات و روش‌های نوین بر این بیماری فائق آییم.

فرماندار کاشمر افزود: برخی تصمیمات و سیاست‌ها در زمینهٔ پیشگیری از کرونا تغییر کرده ولی هنوز حساسیت در موضوع کرونا برای تک‌تک آحاد جامعه باید وجود داشته باشد و در زمینهٔ پیشگیری و مقابله در همه بخش‌ها باید با حساسیت به موضوع نگاه و تصمیم‌گیری نمائیم.

وی اظهار کرد: اجرای طرح غربالگری، طرح فوق‌العاده تأثیرگذاری بود و بر اساس اهداف تعیین‌شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ادامه خواهد داشت، شهرستان کاشمر در سطح استان در اجرای دو مرحله طرح غربالگری از شهرستان‌های دیگر استان پیش رو بوده است.

رئیس ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا بر تشدید نظارت‌ها بر وضعیت بازار و کنترل و تنظیم قیمت‌ها تأکید و از همه مدیران شهرستان خواست تا در حوزه فعالیت خود در خصوص پیشگیری و کاهش بیماری کرونا برنامه‌ریزی نموده و اطلاع‌رسانی لازم را به جامعه ذی نفع برسانند.

فرماندار کاشمر بابیان اینکه در زمینه فاصله‌گذاری اجتماعی بسیار خوب عمل کرده ایم، اظهار کرد: صنوفی که در سامانه وزارت بهداشت ثبت‌نام نموده‌اند باید کد رهگیری دریافتی را بر روی شیشه مغازه نصب کنند، لذا از ششم اردیبهشت‌ماه هر صنفی که در سامانه وزارت بهداشت ثبت‌نام نکرده باشند، در صورت عدم رعایت طرح فاصله‌گذاری اجتماعی ظرف ۴۸ ساعت پلمب خواهند شد.

وی افزود: در مرحله اول اجرای طرح مراقبت، نزدیک به ۹۷ درصد مردم کاشمر مراقبت اولیه شدند و در مرحله دوم، گروه‌های پرخطر که از مجموع ۲۹ هزار نفر پرخطر، ۲۲ هزار نفر که حدود ۷۸ درصد را شامل می‌شد، مورد مراقبت قرار گرفتند.