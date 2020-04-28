مراسم چهلم معاون فرهنگی نهاد در دانشگاهها فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم حجت‌الاسلام محمدمهدی صالحی، معاون فقید فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۳۰ با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و تلاوت قرآن کریم توسط استاد کریم منصوری برگزار می‌گردد.

ضمنا این مراسم به صورت آنلاین از طریق پایگاه اطلاع رسانی نهاد به آدرس nahad.ir پخش خواهد شد.