به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای رویش به دلیل شیوع ویروس کرونا در سطح کشور و تعطیلی مراکز آموزشی و فرهنگی، سلسله برنامه‌های فرزندپروری از نظر قرآن را به مناسبت ماه مبارک رمضان و با هدف پیشرفت معنوی و گسترش فرهنگ استفاده از فناوری‌های نوین در امر آموزش با حضور حجت الاسلام والمسلمین فقیهی برگزار می‌کند.

فرزند، گلی است که پدر و مادر وظیفه دارند به عنوان باغبان آن را پرورش دهند تا عطر دل‌انگیز آن فضای خانواده و جامعه را شاداب و بانشاط کند. برای اینکه باغبانان در کار خود موفق شوند باید وظایف خود را به درستی انجام دهند و حقوق فرزند را به جای آورند. شیر دادن، انتخاب نام نیک، تعلیم قرآن، تربیت دینی، تکریم و احترام به اولاد، عدالت میان فرزندان از مواردی است که باید مورد توجه والدین قرار بگیرد.

شهروندان برای بهره بردن از این برنامه و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به صفحه آپارات aparat.com/farhangsararouyesh و صفحه اینستاگرام farhangsara_rouiesh مراجعه کنند و یا با شماره تلفن ۶۶۶۸۸۵۵۱ تماس بگیرند.