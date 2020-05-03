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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۹:۱۵

برگزاری سلسله برنامه‌های فرزندپروری از منظر قرآن در فضای مجازی

برگزاری سلسله برنامه‌های فرزندپروری از منظر قرآن در فضای مجازی

فرهنگسرای رویش سلسله برنامه‌های فرزندپروری از منظر قرآن را با حضور حجت الاسلام والمسلمین فقیهی، اردیبهشت ماه در فضای مجازی در قالب ویدئو منتشر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای رویش به دلیل شیوع ویروس کرونا در سطح کشور و تعطیلی مراکز آموزشی و فرهنگی، سلسله برنامه‌های فرزندپروری از نظر قرآن را به مناسبت ماه مبارک رمضان و با هدف پیشرفت معنوی و گسترش فرهنگ استفاده از فناوری‌های نوین در امر آموزش با حضور حجت الاسلام والمسلمین فقیهی برگزار می‌کند.

فرزند، گلی است که پدر و مادر وظیفه دارند به عنوان باغبان آن را پرورش دهند تا عطر دل‌انگیز آن فضای خانواده و جامعه را شاداب و بانشاط کند. برای اینکه باغبانان در کار خود موفق شوند باید وظایف خود را به درستی انجام دهند و حقوق فرزند را به جای آورند. شیر دادن، انتخاب نام نیک، تعلیم قرآن، تربیت دینی، تکریم و احترام به اولاد، عدالت میان فرزندان از مواردی است که باید مورد توجه والدین قرار بگیرد.

شهروندان برای بهره بردن از این برنامه و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به صفحه آپارات aparat.com/farhangsararouyesh و صفحه اینستاگرام farhangsara_rouiesh مراجعه کنند و یا با شماره تلفن ۶۶۶۸۸۵۵۱ تماس بگیرند.

کد مطلب 4914908

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