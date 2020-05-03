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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۲۰

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران مطرح کرد؛

لزوم کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی

لزوم کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران، نسبت به عدم اجرای تکالیف مقرر در ماده ۴۲ برنامه سوم توسعه شهر تهران واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی، طی تذکری که تقدیم هیأت رئیسه شد، گفت: رعایت قانون و اجرای مصوبات شورا مهم‌ترین انتظار اعضای شورا از شهردار و مدیران شهرداری تهران است، تا با رعایت و اجرای دقیق و به موقع مصوبات شورا زمینه اداره هر چه بهتر شهر و شهرداری تهران فراهم شود.

وی افزود: بر همین اساس و به منظور تاکید بر اجرای دقیق و به موقع تکالیف قانونی به عنوان نماینده مردم شریف تهران در اجرای بند ۳ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور، درباره لزوم «انجام تکالیف مقرر در ماده ۴۲ برنامه سوم توسعه شهر تهران، به ویژه کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی و ارائه تمام خدمات شهرسازی به صورت غیر حضوری و هوشمند» مشتمل بر موارد زیر به شهرداری تهران تذکر می‌دهم.

فراهانی تاکید کرد: شهرداری تهران در چارچوب این حکم برنامه سوم توسعه شهر تهران مکلف بوده است در راستای شفافیت، هوشمندسازی و پایش مستمر فرایند کنترل و نظارت بر تحولات کالبدی و ساخت و ساز در شهر و ارائه خدمات غیرحضوری به شهروندان اقداماتی عملیاتی کند.

عضو شورای شهر تهران در خصوص این اقدامات گفت: بند ۲ عنوان می‌کند که باید در ضوابط و مقررات و اصلاح فرایندها و سازوکارهای مؤثر بر صدور پروانه و گواهی ساختمان به منظور کاهش زمان صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی تا پایان سال اول برنامه بازنگری کرد. همچنین در بند ۳ به ایجاد شفافیت، رفع تفسیرپذیری و انتشار بر خط عمومی قوانین، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و دستورالعمل‌ها، ابلاغیه‌ها و مصوبات مرتبط با ساخت و ساز و فرآیندهای حوزه شهرسازی و معماری و دسترسی حداکثری شهروندان به آنها تا پایان سال اول برنامه تاکید شده است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با اشاره به بند ۵ اظهار کرد: ارائه تمامی خدمات شهرسازی و معماری شهرداری از جمله صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی به صورت هوشمند و غیرحضوری (شهروند محور) تا پایان سال اول برنامه از این جمله است.

فراهانی تصریح کرد: متأسفانه به رغم اتمام مهلت مقرر قانونی تا کنون شاهد اجرای تکالیف یاد شده از سوی شهرداری تهران نبوده‌ایم.

وی افزود: شایسته است اقدام لازم از سوی شهرداری در اسرع وقت صورت گیرد، بدون شک اجرای هر چه سریع‌تر این تکلیف می‌تواند زمینه ساز جلب رضایت شهروندان معزز تهرانی و بهبود فرآیندهای بخش معماری و شهرسازی شود.

فراهانی در پایان گفت: امیدوارم با اقدام به موقع، مؤثر و اهتمام شهردار تهران در اجرای تکالیف برنامه سوم توسعه شاهد تحقق تهران شهری برای همه به عنوان دستاورد اجرای احکام برنامه باشیم.

کد مطلب 4915504
نورا حسینی

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