لزوم کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی، طی تذکری که تقدیم هیأت رئیسه شد، گفت: رعایت قانون و اجرای مصوبات شورا مهم‌ترین انتظار اعضای شورا از شهردار و مدیران شهرداری تهران است، تا با رعایت و اجرای دقیق و به موقع مصوبات شورا زمینه اداره هر چه بهتر شهر و شهرداری تهران فراهم شود.

وی افزود: بر همین اساس و به منظور تاکید بر اجرای دقیق و به موقع تکالیف قانونی به عنوان نماینده مردم شریف تهران در اجرای بند ۳ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور، درباره لزوم «انجام تکالیف مقرر در ماده ۴۲ برنامه سوم توسعه شهر تهران، به ویژه کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی و ارائه تمام خدمات شهرسازی به صورت غیر حضوری و هوشمند» مشتمل بر موارد زیر به شهرداری تهران تذکر می‌دهم.

فراهانی تاکید کرد: شهرداری تهران در چارچوب این حکم برنامه سوم توسعه شهر تهران مکلف بوده است در راستای شفافیت، هوشمندسازی و پایش مستمر فرایند کنترل و نظارت بر تحولات کالبدی و ساخت و ساز در شهر و ارائه خدمات غیرحضوری به شهروندان اقداماتی عملیاتی کند.

عضو شورای شهر تهران در خصوص این اقدامات گفت: بند ۲ عنوان می‌کند که باید در ضوابط و مقررات و اصلاح فرایندها و سازوکارهای مؤثر بر صدور پروانه و گواهی ساختمان به منظور کاهش زمان صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی تا پایان سال اول برنامه بازنگری کرد. همچنین در بند ۳ به ایجاد شفافیت، رفع تفسیرپذیری و انتشار بر خط عمومی قوانین، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و دستورالعمل‌ها، ابلاغیه‌ها و مصوبات مرتبط با ساخت و ساز و فرآیندهای حوزه شهرسازی و معماری و دسترسی حداکثری شهروندان به آنها تا پایان سال اول برنامه تاکید شده است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با اشاره به بند ۵ اظهار کرد: ارائه تمامی خدمات شهرسازی و معماری شهرداری از جمله صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی به صورت هوشمند و غیرحضوری (شهروند محور) تا پایان سال اول برنامه از این جمله است.

فراهانی تصریح کرد: متأسفانه به رغم اتمام مهلت مقرر قانونی تا کنون شاهد اجرای تکالیف یاد شده از سوی شهرداری تهران نبوده‌ایم.

وی افزود: شایسته است اقدام لازم از سوی شهرداری در اسرع وقت صورت گیرد، بدون شک اجرای هر چه سریع‌تر این تکلیف می‌تواند زمینه ساز جلب رضایت شهروندان معزز تهرانی و بهبود فرآیندهای بخش معماری و شهرسازی شود.

فراهانی در پایان گفت: امیدوارم با اقدام به موقع، مؤثر و اهتمام شهردار تهران در اجرای تکالیف برنامه سوم توسعه شاهد تحقق تهران شهری برای همه به عنوان دستاورد اجرای احکام برنامه باشیم.