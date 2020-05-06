کارگزاران معتقد به ساختار جدید رهبری در جریان اصلاحات است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران درباره دلایل اختلاف اصلاحطلبان برای حضور در انتخابات دوم اسفند به روزنامه آرمان گفت: در این زمینه دو دیدگاه در بین اصلاحطلبان وجود داشت. یک دیدگاه معتقد بود مردم از وضعیت موجود جامعه رنجیده هستند و از سوی دیگر پایگاه اجتماعی اصلاحطلبان نیز آمادگی حضور در انتخابات را ندارد.
وی افزود: دلیلی که این گروه ارائه میکردند کارکرد ضعیف مجلس و دولت بود. دیدگاه دیگر اما بهدنبال مشارکت در انتخابات بود. در حزب کارگزاران سازندگی این موضوع مورد بحث قرار گرفت که هدف اصلی تشکیل شورای عالی سیاستگذاری حضور در انتخابات بوده و به همین دلیل باید تلاش کنیم مردم را برای حضور در انتخابات متقاعد کنیم.
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی درباره انتقادات کارگزاران به رئیس دولت اصلاحات، تصریح کرد: اگر انتقادی صورت میگیرد بهدلیل این است که ما انتظار داریم رئیس دولت اصلاحات در تصمیمگیریها نقش پررنگتری ایفا کنند. ما امیدواریم رئیس دولت اصلاحات اعمال مدیریت بیشتری در مورد ضعفهای جریان اصلاحات داشته باشند تا بتوانیم در آینده این ضعفها را پوشش بدهیم.
مرعشی با بیان اینکه برخی از دوستان علاقه دارند رئیس دولت اصلاحات را منحصر به خود کنند، گفت: این نظر برخی از دوستان است که ما بهنظر آنها احترام میگذاریم اما این دیدگاه را به حال جریان اصلاحات مفید نمیدانیم. [البته] ما معتقد به ساختار جدید رهبری در جریان اصلاحات هستیم که در این ساختار جدید نیز رئیس دولت اصلاحات نقش محوری دارند.
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