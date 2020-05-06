چین فضاپیمای آزمایشی به فضا فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، چین روز گذشته یک فضاپیمای آزمایشی را به فضا فرستاد. این فضاپیمای آزمایشی قرار است فضانوردان را به فضا ببرد.

این کپسول همراه موشک جدید چین به نام «لانگ مارچ ۵ بی» و بدون حضور هیچ فضانورد و از مقر فضایی ونگچانگ در چین به فضا پرتاب شد. همچنین این نخستین پرتاب موشک لانگ مارچ۵بی است.

«لانگ مارچ۵بی» دارای ۱۰ موتور موشک و درحقیقت قدرتمندترین وسیله پرتاب فضایی چین به حساب می آید. البته این موشک قسمت دوم ندارد و برای ارسال محموله های بزرگ به مدار زمین طراحی شده است.

حدود ۴۸۸ثانیه پس از پرتاب، فضاپیمای آزمایشی بدون سرنشین همراه نسخه آزمایشی کپسول بازگشت از موشک جدا و وارد مدار خود شدند.

موشک به کار رفته در این عملیات برای پرتاب ماژول های ایستگاه فضایی چین به کار می رود.

فضاپیمای آزمایشی نیز طوری طراحی شده تا ماموریت هایی در مدار زمین و اعماق فضا انجام دهد. این فضاپیما شامل کپسول سرویس و کپسول بازگشت است. در این ماموریت فناوری های کلیدی فضاپیمای جدید مانند قابلیت آن برای ورود دوباره به اتمسفر و سپر گرمایی آزمایش می شود.

کپسول همراه این فضاپیما نسبت به کپسول قبلی بهبود یافته است. کپسول قبلی «شنژو» نام داشت و براساس مدل سایوز ساخته شده بود که قابلیت حمل ۶ فضانورد به فضا را داشت.

سال گذشته با فرود یک فضاپیما روی قسمت دورافتاده ماه، برنامه فضایی چین به نقطه عطفی دست یافت.