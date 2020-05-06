توسعه سواحل مکران در تکمیل زنجیره حمل ونقل اهمیت ویژه ای دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، محمد رضا اله یار در نشست روند اجرای پروژه‌های زیرساختی و تجهیزاتی و مراحل تکمیل و اجرای طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار اظهار داشت: آغاز عملیات اجرایی آزاد راه از بندر چابهار به عمق کشور در اولویت این سازمان در سال جاری است تا ورود و خروج کامیون تسهیل شود.

وی بیان کرد: طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار یکی از هشت پروژه مهم در راستای جهش تولید بوده که روند اجرای آن هر دو هفته به دولت گزارش می‌شود.

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص تأمین تجهیزات استراتژیک بندر چابهار گفت: از ۸۳ دستگاه تجهیزات استراتژیک دریایی و بندری پیش‌بینی شده برای کل بنادر، بخش عمده‌ای به این بندر اختصاص می‌یابد.

وی راه اندازی ایستگاه مرکزی VTS، راه اندازی رادار هواشناسی، احداث ۲ باب انبار چندمنظوره کالا و عملیاتی کردن پکیج تعامل شهر -بندر و تسریع در اجرای عملیات آزادراه درب شرقی بندر شهید بهشتی را از دیگر اولویت‌های سازمان بنادر و دریانوردی عنوان کرد.

اله یار افزود: مناقصات سرمایه گذاری برای ۸ دستگاه گنتری کرین و ۲۰ دستگاه ترانستینر در دست اجراست که با تأمین این تجهیزات به بخش‌های تولیدی و تجهیزاتی کشور کمک خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بندر چابهار رتبه اول بین بنادر کشور را در خصوص تعامل بین شهر و بندر دارد عنوان کرد: همچنین این بندر نخستین بندر کشور بوده که طرح جامع آن در کمیته DSS تصویب و مراحل پایانی آن در حال انجام است.

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص اهمیت اتصال چابهار به سامانه PM کشوری گفت: به منظور اطلاع بنادر کشور از قطعات یدکی مورد نیاز سایر بنادر و رفع ایراد تجهیزات استراتژیک در کوتاه‌ترین زمان، این سامانه عملیاتی شده که از نقاط قوت این سامانه ایجاد یک بانک اطلاعاتی قوی قطعات یدکی در سازمان و تسریع در تعمیر و افزایش سطح آماده بکاری تجهیزات است.