خبرگزاری مهر - گروه استانها: وقوع زلزله ۵.۱ ریشتری دماوند بهانهای شد تا کرونا برای ساعاتی کمرنگ شود، بامداد جمعه با لرزشی که بر اندام استان تهران افتاد مردم فرار از منزل را بر قرار ترجیح داده و به دنبال مکانی امن تر از خانه به ماشینها و بوستانها پناه بردند و از همان لحظات اولیه تحرکات مردم حاکی از آن بود که تمام استان تحت تأثیر زلزله قرار گرفته است.
الزام رعایت فاصله اجتماعی در زمان زلزله
رئیس ستاد مقابله با کرونای استان تهران در خصوص رعایت فاصله اجتماعی در وقوع زلزله اخیر اظهار داشت: با توجه به اینکه آمار کشوری مبتلایان به کرونا نسبت به هفته گذشته رو به افزایش است لذا نباید حساسیت مردم و مسئولان کاهش پیدا کند.
علیرضا زالی بر رعایت پروتکلهای بهداشتی تاکید دارد و در این زمینه میگوید: اینکه کرونا را به هر دلیلی فراموش کنیم، منطقی نیست، باید در همه حال در برابر شیوع این ویروس آگاه باشیم.
وضعیت سدهای لار و ماملو مطلوب است / آماده باش ۲۶۰۰ نیروی امداد استان تهران
زلزله بامداد جمعه در همه استان حس شد و تا ساعاتی پس از آن شاهد اوضاع غیر عادی در تهران و برخی استانهای هم جوار بودیم، اما خوشبختانه این زلزله خسارات قابل ذکری نداشت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه حداقل ظرف ۲۴ ساعت آینده نیروهای امدادی و خدماتی در سطح استان تهران در آماده باش کامل خواهند بود، اظهار داشت: در تأسیسات زیر بنایی استان تهران خسارتی نداشتهایم.
محمد تقی زاده با اشاره به اینکه در حوزه مالی خسارتی به زیر ساختهای استان به ویژه دو شهرستان نزدیک به کانون زلزله یعنی دماوند و پردیس وارد نشده است، در خصوص وضعیت سدهای ماملو و لار بعد از زلزله عنوان داشت: سد ماملو و لار در تأسیسات با مشکل خاصی مواجه نشدند و در راههای استان نیز مشکل خاصی نداشتیم به جز یک مورد در اوشان فشم که همان شب گذشته رفع مشکل توسط نیروها انجام شده است.
وی گفت: ۲۶۰۰ نیروی امدادی در آماده باش کامل هستند و نیروهای هلال احمر نیز در قالب ۶ اکیپ پس از وقوع زلزله بامداد امروز به محل کانون اصلی زلزله اعزام شدند.
عدم خسارات مالی و جانی ناشی از زلزله در استان تهران / آمادگی بیمارستانها و مراکز درمانی
استاندار تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از عدم خسارات مالی و جانی ناشی از زلزله در استان تهران خبر داد و اظهار داشت: بعد از زلزله بیش از ۴۰ پس لرزه داشتیم، اما آنچه مهم است، آمادگی تیمهای امداد و نجات، اماکن اسکان اضطراری و انبارهای هلال احمر است، مخازن آب استان نیز آمادگی آب رسانی به مناطق در صورت قطع آب را دارند.
انوشیروان محسنی بند پی با تاکید بر رعایت فاصله اجتماعی توسط شهروندان افزود: بیمارستانهای استان از آمادگی برخوردار هستند و مکانهای اضطراری برای اسکان موقت مردم در نظر گرفته شدهاند و تا دو روز آینده درهای تمامی اماکن رو باز و استادیومهای ورزشی به روی مردم باز هستند.
محسنی بندپی در ادامه از پرداخت وام ۴۰ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد برای مقاومسازی خانههای روستایی نیز خبر داد.
بقاع متبرکه نزدیک به گسل مشاء آسیب ندیده
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه دماوند که با خبرنگار مهر سخن میگفت، نیز به شایعاتی مبنی بر وارد آمدن آسیب در پی وقوع زلزله به بقعه امامزاده هاشم (ع) دماوند منتشر شده بود، پایان داد و افزود: بقعه امامزاده هاشم بسیار نزدیک به گسل مشاء است.
امیرحسین روان گفت: به همین دلیل پیشبینی میشد که ممکن است زلزله باعث تخریب این بقاع متبرکه شود، اما خوشبختانه هیچ آسیبی به آن نرسیده است.
مردم استان تهران ضمن هوشیاری در مقابل زلزله آرامش خود را حفظ کنند
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از مردم استان میخواهیم ضمن هوشیاری در مقابل زلزله آرامش خود را حفظ کرده و استانهای معین نیز در حال آماده باش قرار داشته باشند.
شاهین فتحی با بیان اینکه هلال احمر استان در حال آماده باش کامل است، عنوان داشت: همه نیروهای عملیاتی در سراسر استان تهران از آمادگی لازم برخوردار هستند و مردم اطلاعات مورد نیازشان را از منابع موثق دریافت کنند.
زلزله در استان تهران هر از گاه تلنگری برای آماده سازی زیرساختها به حساب میآید، گزارشات میدانی خبرنگار مهر، حاکی از آن است که برخورد مردم استان تهران در برابر زلزله ۵.۱ ریشتری دماوند که بامداد امروز به وقوع پیوست نسبت به زلزله سنوات قبل از پختگی و رعایت بیشتر دستورالعملهای ایمنی برخوردار بوده است.
چنانکه پس از وقوع زلزله با توجه به وجود کرونا بخش زیادی از مردم ضمن رعایت فاصله اجتماعی در اتومبیلها و اماکن روباز پناه گرفتند، البته ناگفته نماند که بسیاری از مردم نیز با تجمع در پمپ بنزینها مثل همیشه صفهایی را ایجاد کردند، اما در حوزه زیرساختها همچنان محرومیتها پا برجاست و وعدههای نوسازی بافتهای فرسوده زلزله سال ۹۶ ملارد هنوز محقق نشده است.
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