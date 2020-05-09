محمد امامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تمهیدات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اظهار نارضایتی کاربران از اتمام زودهنگام بسته‌های اینترنت، گفت: رگولاتوری بررسی و نظارت دوره‌ای بر حجم ترافیک مصرفی کاربران اپراتورهای ثابت و همراه را در دستور کار قرار داده است. به این معنی که حجمی که در بسته اینترنت به مشترک فروخته می‌شود، در بازه‌های مشخص به صورت دوره‌ای مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرد تا بسته‌ها زودتر از موعد به اتمام نرسد و همان حجمی که به مشترک فروخته شده، توسط وی مصرف شود.

نظارت بر عملکرد اپراتورها در فروش بسته‌های اینترنت

وی با تاکید بر اینکه نظارت بر عملکرد اپراتورها در فروش بسته‌های اینترنت، از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری می‌شود، ادامه داد: علاوه بر این نظارت کلی، اگر کاربری در این زمینه شکایتی داشته باشد نیز، این شکایت به صورت موردی بررسی می‌شود. اما از آنجا که ممکن است موردی وجود داشته باشد اما کسی متوجه نشود، باید برنامه نظارتی در خصوص حجم بسته‌ها به صورت دوره‌ای صورت گیرد.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری خاطرنشان کرد: در این مدل نظارتی، مشخص خواهد شد که آیا تمامی اپراتورهای ثابت و همراه که در کشور فعالیت می‌کنند عملکرد مناسبی نسبت به بسته‌های اینترنتی که به کاربر می‌فروشند دارند و یا خیر و آیا بسته‌ای که می‌فروشند همان حجمی است که فروختند یا کمتر است.

اپراتور باید بسته‌های اینترنت را به تایید رگولاتوری برساند

امامی در مورد عدم اطلاع رسانی اپراتورها در خصوص بسته‌های اینترنت و تعریف نامفهوم بسته‌های اینترنت توسط برخی اپراتورها، گفت: طبق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتور باید برای بسته‌های اینترنتی که تعریف می‌کند از رگولاتوری تاییدیه بگیرد و حجم مصرف منصفانه در بسته‌ها با توجه به نوع سرویس، باید به تایید رگولاتوری برسد.

وی ادامه داد: در این رابطه اگر چیزی خلاف مصوبه رگولاتوری باشد مورد بررسی قرار گرفته و با آن برخورد می‌کنیم؛ در صورت تخلف نیز به اپراتور تذکر می‌دهیم.

با بسته‌های اینترنتی اغوا کننده و دارای ابهام برخورد می‌شود

این مقام مسئول در رگولاتوری افزود: بسته‌ای که کاربر خریداری می‌کند باید حجمی معادل مصرف اینترنت بین‌الملل کاربر یا دو برابر مصرف داخلی و یا تلفیقی از این دو به صورت شناور باشد. به این معنی که زمانی که بسته‌ای با ۴۰ گیگابایت مصرف منصفانه برای کاربر فعال می‌شود، کاربر می‌تواند ۴۰ گیگ اینترنت بین‌الملل مصرف کند و یا معادل ۸۰ گیگ، مصرف داخلی داشته باشد. اما اگر قرار است تلفیقی از این دو باشد، باید به صورت شناور به هر میزان مصرف اینترنت بین‌الملل، دو برابر مصرف داخلی داشته باشد.

امامی گفت: پس از اتمام مصرف منصفانه، در صورتی که هنوز بسته کاربر به اتمام نرسیده باشد، اپراتور باید سرعت پایه را برای کاربر برقرار کند و اگر سرویس را قطع کند، تخلف کرده و با آن برخورد می‌شود.

وی در مورد ارائه برخی بسته‌های اینترنت با عنوان «نامحدود» توسط اپراتورها که دارای حجم مصرف و سرعت مشخص است، تاکید کرد: رگولاتوری با بسته‌های اینترنتی اغوا کننده و دارای ابهام برخورد می‌کند؛ اگر در بسته اینترنتی، چارچوب مصوبه رگولاتوری رعایت نشده باشد تخلف است و اپراتور باید نسبت به آن پاسخگو باشد.