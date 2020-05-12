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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۱۰

توسط کمیته امداد استان تهران انجام شد؛

توزیع ۳۳۱ هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان

توزیع ۳۳۱ هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان

مدیر کل کمیته امداد استان تهران از توزیع ۳۳۱ هزار و ۵۶۵ پرس غذای گرم بین نیازمندان از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوالفضل پرپنچی به طرح اطعام مهدوی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۷۱ آشپزخانه در استان تهران اقدام به پخت غذای گرم می‌کنند که روزانه ۱۰ هزار پرس غذا در این آشپزخانه‌ها پخت و بین نیازمندان توزیع می‌شود.

وی ادامه داد: توزیع غذای گرم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و با هماهنگی‌های انجام شده در مناطق محروم بین نیازمندان توزیع می‌شود که از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون ۳۳۱ هزار و ۵۶۵ پرس غذا توزیع شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان تهران ارزش ریالی غذاهای توزیع شده را سه میلیارد و ۷۸۳ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: پخت و توزیع غذای گرم بین نیازمندان تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.

پرپنچی همچنین از توزیع ۲۲۱ هزار و ۷۲۹ سبد کالا بین خانوارها نیازمند دراستان تهران خبر داد و گفت: این سبدهای کالا شامل اقلام ضروری از جمله؛ برنج، گوشت، مرغ، روغن، ماکارونی، خرما، حبوبات و رب گوجه بود که بین نیازمندان توزیع شد و این روند تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.

وی کل کمک‌های مردمی از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون را ۶۵ میلیارد و ۹۰۵ میلیون تومان اعلام و بیان کرد: این کمک‌ها به صورت نقد و کالا بوده است.

پرپنچی یادآور شد: خیران و نیکوکاران می‌توانند با استفاده از روش‌های شماره گیری کد دستوری *8877*021*1#، ۰۲۱۷۳۵۵ و درج عدد ۲، شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۲۰۰۸ و همچنین از طریق بارکد خوان اپلیکیشن سکه به پرداخت ملت، از طریق منوی اپلیکیشن ۷۲۴ رزمایش کمک مومنانه و سایت امداد تهران به آدرس https://tehran.emdad.ir کمک‌های خود را برای امور نیازمندان در ماه مبارک رمضان اختصاص دهند.

کد مطلب 4923423

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