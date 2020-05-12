توزیع ۳۳۱ هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوالفضل پرپنچی به طرح اطعام مهدوی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۷۱ آشپزخانه در استان تهران اقدام به پخت غذای گرم میکنند که روزانه ۱۰ هزار پرس غذا در این آشپزخانهها پخت و بین نیازمندان توزیع میشود.
وی ادامه داد: توزیع غذای گرم با رعایت دستورالعملهای بهداشتی و با هماهنگیهای انجام شده در مناطق محروم بین نیازمندان توزیع میشود که از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون ۳۳۱ هزار و ۵۶۵ پرس غذا توزیع شده است.
مدیر کل کمیته امداد استان تهران ارزش ریالی غذاهای توزیع شده را سه میلیارد و ۷۸۳ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: پخت و توزیع غذای گرم بین نیازمندان تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.
پرپنچی همچنین از توزیع ۲۲۱ هزار و ۷۲۹ سبد کالا بین خانوارها نیازمند دراستان تهران خبر داد و گفت: این سبدهای کالا شامل اقلام ضروری از جمله؛ برنج، گوشت، مرغ، روغن، ماکارونی، خرما، حبوبات و رب گوجه بود که بین نیازمندان توزیع شد و این روند تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.
وی کل کمکهای مردمی از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون را ۶۵ میلیارد و ۹۰۵ میلیون تومان اعلام و بیان کرد: این کمکها به صورت نقد و کالا بوده است.
پرپنچی یادآور شد: خیران و نیکوکاران میتوانند با استفاده از روشهای شماره گیری کد دستوری *8877*021*1#، ۰۲۱۷۳۵۵ و درج عدد ۲، شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۲۰۰۸ و همچنین از طریق بارکد خوان اپلیکیشن سکه به پرداخت ملت، از طریق منوی اپلیکیشن ۷۲۴ رزمایش کمک مومنانه و سایت امداد تهران به آدرس https://tehran.emdad.ir کمکهای خود را برای امور نیازمندان در ماه مبارک رمضان اختصاص دهند.
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