افزایش تدریجی دمای هوا از امروز در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش محمدی عنوان کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی با خروج سامانه بارشی از استان اردبیل طی امروز و فردا دمای هوا افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: با خروج سامانه بارشی از استان اردبیل طی امروز و فردا شرایط جوی در استان پایدار شده و آسمان استان صاف تا نیمه ابری پیش بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: طی این مدت دمای هوا روند افزایشی خواهد داشت البته طی بعدازظهر امروز در برخی از نواحی کوهستانی استان اردبیل از شرایط فصلی و محلی رشد ابرهای همرفتی و رگبار پراکنده نیز احتمال می‌رود.

محمدی تصریح کرد: از اواخر وقت فردا با عبور سامانه بارشی در اغلب مناطق استان رگبار باران توأم با رعدوبرق و تندباد موقتی پیش بینی می‌شود.

وی بیان کرد: از صبح روز پنجشنبه (۲۵ اردیبهشت) با نفوذ پرفشار سطح زمین به منطقه، ضمن وزش باد شمالی - شرقی (گاهی با سرعت تند) آسمان استان اردبیل ابری و مه آلود همراه با هوای خنک خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل اظهار داشت: بارش باران به صورت خفیف تا عصر پنجشنبه ادامه خواهد داشت.