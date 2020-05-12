افزایش تدریجی دمای هوا از امروز در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش محمدی عنوان کرد: بر اساس نقشههای هواشناسی با خروج سامانه بارشی از استان اردبیل طی امروز و فردا دمای هوا افزایش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: با خروج سامانه بارشی از استان اردبیل طی امروز و فردا شرایط جوی در استان پایدار شده و آسمان استان صاف تا نیمه ابری پیش بینی میشود.
مدیر کل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: طی این مدت دمای هوا روند افزایشی خواهد داشت البته طی بعدازظهر امروز در برخی از نواحی کوهستانی استان اردبیل از شرایط فصلی و محلی رشد ابرهای همرفتی و رگبار پراکنده نیز احتمال میرود.
محمدی تصریح کرد: از اواخر وقت فردا با عبور سامانه بارشی در اغلب مناطق استان رگبار باران توأم با رعدوبرق و تندباد موقتی پیش بینی میشود.
وی بیان کرد: از صبح روز پنجشنبه (۲۵ اردیبهشت) با نفوذ پرفشار سطح زمین به منطقه، ضمن وزش باد شمالی - شرقی (گاهی با سرعت تند) آسمان استان اردبیل ابری و مه آلود همراه با هوای خنک خواهد بود.
مدیر کل هواشناسی استان اردبیل اظهار داشت: بارش باران به صورت خفیف تا عصر پنجشنبه ادامه خواهد داشت.
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