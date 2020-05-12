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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۲۷

در جلسه علنی مجلس؛

۲ فوریت طرح مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی تصویب شد

۲ فوریت طرح مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوفوریت طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بررسی دو فوریت طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی در دستور کار قرار گرفت.

هیچیک از نمایندگان مخالفت خود را با طرح مذکور مطرح نکردند و بر این اساس دو فوریت این طرح به تصویب رسید.

پس از اینکه دوفوریت طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به تصویب رسید، نمایندگان مجلس فریاد مرگ بر اسرائیل سر دادند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره، گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هر چه سریع‌تر این طرح را بررسی کند تا در ابتدای هفته آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

کد مطلب 4923564
زهرا علیدادی

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