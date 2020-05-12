۲ فوریت طرح مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بررسی دو فوریت طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی در دستور کار قرار گرفت.

هیچیک از نمایندگان مخالفت خود را با طرح مذکور مطرح نکردند و بر این اساس دو فوریت این طرح به تصویب رسید.

پس از اینکه دوفوریت طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به تصویب رسید، نمایندگان مجلس فریاد مرگ بر اسرائیل سر دادند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره، گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هر چه سریع‌تر این طرح را بررسی کند تا در ابتدای هفته آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.