فعالیت طلاب فرصت بزرگی برای مقابله با پدیده اعتیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ابوترابی پیش ازظهر سه شنبه در دیدار با دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران گفت: همه امکانات باید برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و مواد مخدر بسیج شود.

وی در این دیدار حوزه‌های علمیه را مبلغ آئین الهی دانست و گفت: نظام اجتماعی می‌بایست در چارچوب عقلانی و الهی شکل بگیرد و همه برای رسیدن به اهداف بلند جامعه دینی تلاش کنند.

وی بر ضرورت آموزش و ارتقای آگاهی جوانان و نوجوانان در زمینه آسیب‌های اجتماعی با اولویت مواد مخدر تاکید کرد و گفت: از همه امکانات برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و مواد مخدر باید استفاده شود و از سوی دیگر خلاءهای قانونی مبارزه با مواد مخدر نیز باید برطرف شود.

حجت الاسلام ابوترابی با اشاره به اینکه بنیان‌های فرهنگی و معنوی کمتر دچار آسیب خواهد شد تاکید کرد: وجود حدود ۷ هزار طلبه برادر و خواهر در مازندران فرصت بزرگی برای فرهنگ سازی و مقابله با پدید شوم و آسیب زای اعتیاد و مواد مخدر ست.

وی در پایان تاکید کرد: اساس مبارزه با مواد مخدر پیشگیری است ودر سال گذشته دوره‌های آموزشی ویژه ای با محوریت چهارحوزه علمیه در استان برگزار شد و در سال ۹۹ مطمئناً این دوره‌های آموزشی گسترش خواهد یافت و از ظرفیت اساتید و طلاب حوزه برای افزایش آگاهی مردم و پیشگیری از سو مصرف موادمخدر استفاده بیشتری می‌شود.

در این دیدار احمد مظفری دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران بر حضور جهادی و همه جانبه اساتید و طلاب مازندران در حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی با اولویت مواد مخدر تاکید کرد و گفت: ظرفیت عظیم حوزه‌های علمیه مازندران می‌تواند کمک بزرگی به اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر کند.