حوزه های علمیه در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی پیشگام باشند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مظفری پیش ازظهر سه شنبه در نشست با مدیر حوزه‌های علمیه مازندران گفت: مواد مخدر تهدید کننده سلامت و امنیت جامعه است و از همه ظرفیت‌ها برای مقابله با آن باید استفاده شود و حوزه‌های علمیه در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌توانند پیشگام و پیشتاز باشند.

مظفری با تشکر از مدیریت حوزه‌های علمیه مازندران برای طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی برای معرفی خطرات و مضرات مواد مخدر و کاهش آسیب‌های اجتماعی در چهار حوزه علمیه مازندران در سال ۹۸ گفت: تقویت باورهای مذهبی و افزایش آگاهی‌ها و مهارت‌های زندگی به کنترل شیوع مواد مخدر وکاهش آسیب کمک بزرگی می‌نماید و نقش حوزه‌های علمیه در این زمینه راهبردی و مهم است.

مظفری اعتیاد را مادر همه جرایم و آسیب‌ها خواند و گفت: همه در مقابل حفظ سلامت جامعه مسئولیت دارند و حوزه‌های علمیه می‌توانند در این زمینه پیشگام و پیشتاز باشند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران با اشاره به امضا تفاهم نامه مشترک بین حوزه‌های علمیه و ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بر اساس این تفاهم نامه هم مطالعات و تحقیقات مناسب در حوزه آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد انجام خواهد شد و هم آموزش‌های لازم به طلاب و اساتید در زمینه اعتیاد و پیشگیری از آن ارائه می‌شود.

وی تصریح کرد: ظرفیت مبلغین و وعاظ به عنوان یاریگران زندگی می‌تواند کمک بزرگی به آگاهی بخشی جامعه، کاهش آسیب‌ها و ارتقا سلامت جامعه کند.

مظفری در پایان تاکید کرد: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در راستای ارتقا نقش آفرینی گروه‌های مرجع و سفیران اجتماعی در زمینه مبارزه با مواد مخدر برنامه‌های مختلفی را طراحی و اجرا می‌کند و امیدواریم همه طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه نیز در این جنگ خاموش یاریگر زندگی بوده و در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی مشارکت فعال داشته باشند.