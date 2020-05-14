به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زاده صبح پنج شنبه در جلسه کارگروه امور زیربنایی با اشاره به بررسی ۲۵ پرونده در این جلسه اظهار داشت: چند مورد از این پروندهها در مورد تولید قارچ بوده، منتها از آنجا که سیاست استان تهران تولید قارچ به صورت پهنهای در شهرستان ملارد به عنوان قطب تولید قارچ میباشد به منظور جلوگیری از لطمه به بخش کشاورزی، تولید پراکنده آن در شهرهای مختلف مدنظر نمیباشد.
وی ادامه داد: تعدادی از تولیدکنندگان در شهرستانهای ری و اسلامشهر متقاضی تولید قارچ بودند و مقرر شد که سازمان جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تبعات و اثرات این موضوع را بر اساس برنامه آمایش استان مورد بررسی و نتایج آن را احصا کنند تا مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران در ادامه با اشاره به بررسی موضوع گسلها در استان تهران عنوان کرد: طرحی در شورای عالی شهرسازی مصوب شده که گسلهای مهم تهران تدقیق شده تا گسلها و حریم آنها مشخص شود.
تقی زاده گفت: در این جلسه مشاور طرح سه دسته بندی مشخص کرده بود بر مبنای ساختمانهای حساس، با اهمیت و مناطق مسکونی که مناطق حساس و با اهمیت از جمله بیمارستانها، مراکز آموزشی، نظامی، آتشنشانی و غیره نباید در بستر و حریم گسل ساخته شود و ساختمانهای مسکونی ممنوعیتی برای ساختن ندارند اما باید آئین نامه ملی ساختمان را رعایت کنند.
وی با اشاره به ایراداتی به طرح مشاور بیان کرد: تقسیم بندیها بین دو رده با اهمیت و حساس شامل تأسیسات زیربنایی، خطوط انتقال نیرو، مخازن نفت و غیره باید در طرح مورد توجه قرار گیرند، که اگر این مراکز بر روی گسل ساخته شده چه تمهیداتی اتخاذ شود تا در مقابل زلزله مصون باشند و اگر باید جابجا شوند و موارد جدید قرار است ساخته شود دستگاهها مکلف شوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران خاطرنشان کرد: ۲۵۴ نقطه تلاقی شبکه خطوط انتقال گاز در مسیر گسلها هستند که باید برای آنها دستورالعملهای خاصی در نظر گرفته شود تا در مقابل زلزله مصون بمانند، ضمن اینکه برای ساختمانها و تأسیسات زیربنایی ضابطه فنی بر اساس طرحهای بالادستی و آمایش لحاظ شود و ظرف یک ماه مشاور این موارد را ارائه دهد.
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