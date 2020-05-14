به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری خرم آباد، روز پنجشنبه جلسه شورای اداری شهرستان خرم آباد در پی شیوع ویروس کرونا برگزار و تصمیمات زیر مصوب و لازم الااجرا شد:

برگزاری هر گونه مراسم تشییع، تدفین، چهلم، سالگرد با جمعیت بالا ممنوع است.

برگزاری هر گونه مراسم جشن عقد و عروسی با جمعیت بالا ممنوع است.

برگزاری هر گونه همایش و جشنواره در ادارات شهرستان ممنوع است.

نحوه‌ی حضور کارکنان ادارات، همچنان با همان روش قبل، به صورت دو سوم استمرار دارد.

حضور ارباب رجوع بدون استفاده از ماسک و دستکش در ادارات ممنوع است.

تا اطلاع ثانوی مدارس سطح شهرستان خرم آباد تعطیل می‌باشند.

ضد عفونی سالن جلسات و نمازخانه‌های ادارات مدنظر قرار بگیرد.

ورودی بوستان‌ها، پارک‌ها و مناطق گردشگری و تفریحی توسط شهرداری مسدود گردد.

کلیه اماکن اقامتی آموزش و پرورش از جمله خانه‌های معلم و اردوگاه‌های محل اسکان، تا اطلاع ثانوی تعطیل می‌باشند.

ورودی آرامستان های شهرستان تا اطلاع ثانوی مسدود می‌باشند.

گندزدایی اماکن عمومی سطح شهر خرم آباد، توسط شهرداری انجام پذیرد.

تمامی کسب و کارها ملزم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی از قبیل: استفاده از ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده، همچنین فاصله گذاری اجتماعی هستند.

شهرداری نسبت به جمع آوری و تعطیلی ضایعات فروشی‌ها همچنین سد معبر اقدام نماید.

تمامی اماکن ورزشی، سفره خانه‌ها، اماکن تاریخی و فرهنگی تا اطلاع ثانوی تعطیل می‌باشند.

مراسم معنوی و پرفیض لیالی قدر در مساجد ممنوع است، این مراسم معنوی به صورت مجتمع و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مصلای الغدیر برگزار خواهد شد.

راهداری بر حمل و نقل برون شهری نظارت بیشتری در راستای رعایت پروتکل‌های بهداشتی اعمال نماید.

واگذاری ویلا و خانه به مسافران توسط بنگاه‌های معاملاتی و اشخاص حقیقی ممنوع است.

کشتارگاه‌ها، قصابی‌ها، مرغ و ماهی فروشی‌ها، نانوایی‌ها و مراکز سوخت نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی اقدام نمایند و اکیپ‌های بازرسی متشکل از: اتاق اصناف، اماکن، نیروی انتظامی، دامپزشکی و شهرداری بر فعالیت صنف‌های مورد اشاره نظارت نمایند.

همچنین برگزاری نماز جماعت عید فطر نیز به دلیل جلوگیری از شیوع گسترده ویروس کرونا ممنوع اعلام می‌شود.