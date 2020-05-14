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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۳:۵۷

در شورای اداری خرم‌آباد مصوب شد:

نماز عید فطر در مرکز لرستان برگزار نمی‌شود/ استمرار تعطیلی مدارس

نماز عید فطر در مرکز لرستان برگزار نمی‌شود/ استمرار تعطیلی مدارس

خرم‌آباد- براساس مصوبه شورای اداری خرم‌آباد، برگزاری نماز عید فطر در این شهرستان ممنوع اعلام شد و تعطیلی مدارس نیز ادامه دارد؛ همچنین صنوف و ادارات ملزم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری خرم آباد، روز پنجشنبه جلسه شورای اداری شهرستان خرم آباد در پی شیوع ویروس کرونا برگزار و تصمیمات زیر مصوب و لازم الااجرا شد:

برگزاری هر گونه مراسم تشییع، تدفین، چهلم، سالگرد با جمعیت بالا ممنوع است.

برگزاری هر گونه مراسم جشن عقد و عروسی با جمعیت بالا ممنوع است.

برگزاری هر گونه همایش و جشنواره در ادارات شهرستان ممنوع است.

نحوه‌ی حضور کارکنان ادارات، همچنان با همان روش قبل، به صورت دو سوم استمرار دارد.

حضور ارباب رجوع بدون استفاده از ماسک و دستکش در ادارات ممنوع است.

تا اطلاع ثانوی مدارس سطح شهرستان خرم آباد تعطیل می‌باشند.

ضد عفونی سالن جلسات و نمازخانه‌های ادارات مدنظر قرار بگیرد.

ورودی بوستان‌ها، پارک‌ها و مناطق گردشگری و تفریحی توسط شهرداری مسدود گردد.

کلیه اماکن اقامتی آموزش و پرورش از جمله خانه‌های معلم و اردوگاه‌های محل اسکان، تا اطلاع ثانوی تعطیل می‌باشند.

ورودی آرامستان های شهرستان تا اطلاع ثانوی مسدود می‌باشند.

گندزدایی اماکن عمومی سطح شهر خرم آباد، توسط شهرداری انجام پذیرد.

تمامی کسب و کارها ملزم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی از قبیل: استفاده از ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده، همچنین فاصله گذاری اجتماعی هستند.

شهرداری نسبت به جمع آوری و تعطیلی ضایعات فروشی‌ها همچنین سد معبر اقدام نماید.

تمامی اماکن ورزشی، سفره خانه‌ها، اماکن تاریخی و فرهنگی تا اطلاع ثانوی تعطیل می‌باشند.

مراسم معنوی و پرفیض لیالی قدر در مساجد ممنوع است، این مراسم معنوی به صورت مجتمع و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مصلای الغدیر برگزار خواهد شد.

راهداری بر حمل و نقل برون شهری نظارت بیشتری در راستای رعایت پروتکل‌های بهداشتی اعمال نماید.

واگذاری ویلا و خانه به مسافران توسط بنگاه‌های معاملاتی و اشخاص حقیقی ممنوع است.

کشتارگاه‌ها، قصابی‌ها، مرغ و ماهی فروشی‌ها، نانوایی‌ها و مراکز سوخت نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی اقدام نمایند و اکیپ‌های بازرسی متشکل از: اتاق اصناف، اماکن، نیروی انتظامی، دامپزشکی و شهرداری بر فعالیت صنف‌های مورد اشاره نظارت نمایند.

همچنین برگزاری نماز جماعت عید فطر نیز به دلیل جلوگیری از شیوع گسترده ویروس کرونا ممنوع اعلام می‌شود.

کد مطلب 4925771

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